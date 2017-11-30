В Nord Stream 2 прокомментировали запрет на прокладку газопровода в Дании

Nord Stream 2 планирует продолжить процедуру получения разрешения на строительство «Северного потока — 2» в Дании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании.

«Nord Stream 2 осведомлен о процессе изменения в законодательстве и принял сегодняшнее решение во внимание. Nord Stream 2 рассматривает выбранный вариант маршрута газопровода как оптимальный, основанный на существующей нормативно-правовой базе и соответствующий экологическим соображениям и соображениям безопасности. Мы намерены придерживаться действующего курса по получению разрешения и будем ожидать развития ситуации», — сказали в Nord Stream 2.

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Он также подчеркнул, что компания изучает альтернативные маршруты строительства газопровода в качестве мер по снижению рисков.

Ранее сообщалось, что парламент Дании принял закон, который направлен против строительства газопровода «Северный поток — 2».