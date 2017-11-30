В Дании приняли закон против прокладки «Северного потока — 2»
Парламент Дании принял закон, который направлен против строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Reuters.
«Данные меры позволят правительству страны запретить прокладку трубопроводов по ее территории», — сообщает агентство.
Ранее технический директор Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков сообщил, что компания проработала альтернативный вариант маршрута газопровода «Северный поток — 2» в обход Дании.
Как стало известно в сентябре, правительство Дании подготовило и направило на обсуждение законопроект, дающий возможность помешать строительству газопровода «Северный поток — 2».