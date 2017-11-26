Путин утвердил закон об электронных закладных по ипотеке

Президент России Владимир Путин подписал изменения к Федеральному закону «Об ипотеке», которые устанавливают правила функционирования электронной закладной. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В закладной фиксируются данные залогодателя и должника, название кредитного договора, сумма обязательства, обеспеченного ипотекой, и срок уплаты этой суммы. Залогодатель и залогодержатель ставят в закладной электронные подписи, после чего документ фиксируется в органе регистрации прав вместе с заявлением о выдаче закладной. Закладная заверяется электронной подписью госрегистратора и переходит на хранение в депозитарий.

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Отмечается, что форма выдачи закладных будет определяться договором по ипотеке.

Ранее сообщалось, что закон об электронных ипотечных закладных был одобрен Госдумой.