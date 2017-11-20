В ПФР предупредили россиян о новом виде мошенничества

Пенсионный фонд России (ПФР) рассказал о появлении ряда сайтов, которые при помощи номера СНИЛС предлагают проверить «наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов».

«На первом этапе гражданин вводит номер СНИЛС или паспортные данные, после чего сайт показывает якобы положенные к выплате суммы. В большинстве случаев это порядка 100 тыс. руб. На втором этапе гражданину предлагается оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, за что мошенники обещают моментальный перевод средств на счет клиента», — заявили в ПФР.

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В фонде подчеркнули, что доверять информации о положенных пенсионных выплатах можно только в личном кабинете на сайте ПФР, официальном приложении для смартфонов и на портале госуслуг.

Ранее сообщалось, что Центробанк создаст региональную сеть по выявлению мошеннических организаций.