Власти Удмуртии намерены привлечь до $5 млн инвестиций на майнинговые центры

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Удмуртской Республики Александр Свинин заявил, что Удмуртия обсуждает с инвесторами из Китая возможность привлечения $3-5 млн для размещения майнинговых центров. Об этом сообщает RNS.

«Мы ожидаем инвестиции в инфраструктуру, а также в производство оборудования. Объем, который мы сейчас обсуждаем с коллегами, — не менее $3-5 млн», — сказал Свинин.

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Он также подчеркнул, что правительство республики активно участвует в работе комитетов Госдумы по разработке нормативной базы по регулированию рынка цифровых валют.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Борис Чернышов предложил построить в России город для добычи криптовалюты.