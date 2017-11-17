Центробанк отозвал лицензию у Регионфинансбанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковский операций у кредитной организации КБ «Регионфинансбанк». Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«Бизнес ООО КБ «Регионфинансбанк» был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России», — пояснил регулятор.

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Также в ЦБ подчеркнули, что в деятельности Регионфинансбанка были установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов.

По величине активов кредитная организация занимала 480 место в банковской системе России.