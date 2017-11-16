Медведев пошутил про Минфин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл на мероприятие по случаю 50-летия выставки «Алмазный фонд» в Большом Кремлевском дворце и ознакомился с экспонатами, передает РИА «Новости».

В ходе осмотра одного из стендов Медведева ознакомили с выпиской из указа Петра Первого от декабря 1719 года. Там говорилось о хранении некоторых государственных ценностей за несколькими замками в сундуке, а доступ к этим предметам был только у трех человек, причем зайти туда и отпереть сундук они могли только одновременно.

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«То есть, доверие к коллегам из Минфина у Петра I было немного, по одному даже министра не допускали», — сказал Медведев.

На это ему ответили, что подобное положение дел — это мировая практика.

Глава Минфина Антон Силуанов также присутствовал рядом с премьером при осмотре.

В 2016 году Дмитрий Медведев на заседании правительства пошутил, что хвалил в интервью журналистам работу членов правительства.

Глава кабмина в начале заседания обратился к присутствующим в зале: «Общался сейчас с журналистами, сказал, что вы все хорошо работали. Пошутил, конечно».