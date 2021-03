«Позитивный эффект»: как пробка в Суэцком канале может помочь России

400-метровый контейнеровоз Ever Given компании Evergreen Marine перекрыл движение по Суэцкому каналу в обе стороны. Один из крупнейших в мире контейнеровозов под панамским флагом следовал из Китая в порт Роттердама в Нидерландах. Как пояснили изданию в Evergreen Marine, причиной происшествия стала песчаная буря: сильный ветер развернул корабль, а капитан не смог выправить курс из-за плохой видимости и большой парусности грузовоза. Сообщалось также об отключении электричества на Ever Given.

Сперва Ever Given попытались вытянуть 7 буксиров, но корабль весом 220 тысяч тонн сдвинуть с места не удалось. Тогда египетские власти подогнали к судну экскаваторы и начали откапывать застрявший киль.

Это — вторая подобная авария в истории канала: в 2004 году нефтяной танкер Tropic Brilliance гораздо более скромным весом в 89 тыс. тонн три дня сидел на мели, пока из резервуаров не откачали около 25 тыс. тонн нефти.

Оператор Ever Given ведет переговоры со SMIT Salvage по аренде больших буксиров в надежде, что они смогут вытянуть контейнеровоз, пишет Bloomberg. Пока что треккеры показывают, что Ever Given находится в прежнем положении поперек канала, но оператор Суэца GAC заявляет, что его подогнали к берегу и уже несколько кораблей смогли обойти контейнеровоз.

В «пробках» по обе стороны канала стоит уже больше сотни судов. Администрация Суэцкого канала объявила об открытии старых участков, чтобы облегчить движение в «бутылочном горлышке»:

Простой канала, по подсчетам «Газеты.Ru», обходится Египту как минимум в $15 млн ежедневно: по данным администрации Суэцкого канала в день через него проходит около 50 судов, каждое из которых платит пошлину в среднем $300 тыс. Несут убытки и перевозчики. По оценкам Управления энергетической информации США, через Суэцкий канал транспортируется около 10% всей мировой нефти, которую перевозят морем.

Российские поставщики могут выиграть при дальнейших задержках

Перебои в поставках сырой нефти с Ближнего Востока могут поднять цены на нефть и стоимость перевозок, в том числе потому что часть судов пойдет в обход Африки, удлинив путешествие в среднем на 10 дней, заявили рыночные аналитики и судовые маклеры AlArabiya. Также по данным издания, повысился интерес к поставщикам нефти из Мексиканского залива, Северного моря, России и Западной Африки.

Российские аналитики ожидают, что авария может повлиять на цены на нефть в краткосрочной перспективе:

«Где-то миллион баррелей в сутки через канал проходит. Конечно, можно в обход или по нефтепроводу SUMED, что увеличит время на транспортировку. Суммируя, это некритично для рынка, но позитивный эффект на цену оказать должно»,

— прокомментировал ситуацию старший аналитик БКС «Мир инвестиций» Виталий Громадин.

По данным рыночных аналитиков, нефть на новостях из Европы и Египта отыграла значительную часть вчерашнего снижения, и к вечеру (мск) Brent прибавляет 3,9% и торгуется около отметки в $63 за баррель.

Если застрявший посреди Суэцкого канала контейнеровоз отбуксируют в течение дня, то ситуация на рынке практически не изменится, а вот дальнейшие задержки могут сказаться на грузопотоках, и здесь Россия будет в выигрыше, пояснила «Газете.Ru» генеральный директор ООО «Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора» и доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова. Все зависит от коммерческих запасов нефтеперерабатывающих заводов Европы, подчеркнула она.

«У европейских потребителей нефтяного сырья, которые не располагают достаточными запасами, необходимыми для обеспечения непрерывности технологических процессов, возрастет потребность в российской нефти. При транспортировке российских нефтеналивных грузов из портов Балтики ограничений нет, но доставка груза займет определенное время»,

— говорит Тамара Сафронова.

Как пояснил «Газете.Ru» исполнительный вице-президент ГК «НьюТек Сервисез» Валерий Бессель, история с севшим на мель контейнеровозом хорошо демонстрирует проблему судоходной доставки углеводородов: любая небольшая авария — и 10 танкеров по 200 тысяч тонн, т.е. это 2 млн тонн нефти (примерно 1,5% всей потребляемой человечеством нефти в день) ждут, пока грузовоз снимут с мели. В этом свете Россия выступает надежным поставщиком:

«Это еще раз показало, что Россия проводит грамотную политику, диверсифицируя поставки нашим клиентам — и трубопроводным транспортом, и перевозкой углеводородов танкерами и газ в сжиженном виде. Мы представляем из себя наиболее надежного поставщика, у нас есть трубопроводные системы, которые функционируют очень надежно и испортить которые очень трудно», — считает Валерий Бессель.