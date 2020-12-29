Идентификация личности: нотариусов вооружили биометрическими данными

С 29 декабря вступает в силу приказ Минюста от 30 сентября 2020 года «О биометрических данных», согласно которому у нотариусов теперь будет право устанавливать личность человека по биометрическим данным.

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Как пояснил РИА «Недвижимость» председатель комиссии Федеральной нотариальной палаты по использованию информационных технологий Олег Головотюк, речь в приказе прежде всего идет о том, что нотариусы получат доступ к данным единой биометрической системы и смогут использовать их для идентификации личности заявителя – клиента нотариальной конторы.

«Такая проверка, очевидно, является более надежной, чем просто установление личности по паспорту, так как фотография в паспорте зачастую бывают очень старой и может значительно отличаться от внешнего вида человека в момент визита к нотариусу. Случается, что удостоверить сделку или оформить наследственные права на ценное имущество пытаются, предъявляя поддельный или украденный паспорт», — подчеркнул он.

По сути биометрия — это возможность идентифицировать человека по его уникальным биологическим данным, то есть по отпечатку пальца, изображению лица, голосу, а также радужной оболочке глаза и рисунку вен ладони, объяснил «Газете.Ru» глава юркомпании AVG Legal Алексей Гавришев. В конкретном вышеописанном случае биометрия — это запись голоса и изображение лица, отмечает руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации компании «Ильяшев и Партнеры» Дмитрий Константинов.

«Если биометрические данные гражданина содержатся в общей биометрической системе, нотариус с помощью специальных средств делает запись голоса и фотографию, отправляет в единую биометрическую систему, чтобы проверить личность гражданина. Это процедура будет использоваться только при отсутствии у гражданина паспорта либо при наличии у нотариуса сомнений в личности обратившегося к нему гражданина»,

— поясняет эксперт «Газете.Ru».

Для включения в единую систему гражданину нужно добровольно бесплатно сдать свои биометрические данные для единой системы, рассказывает Алексей Гавришев. Для этого необходимо обратиться в специализированный банк биометрических данных (адреса банков есть на интернет-портале) и сообщить о своем желании сдать биометрию для Единой биометрической системы.

По мнению эксперта, маловероятно, что в ближайшее время сдачу биометрии сделают обязательной. «Сейчас система заявлена как добровольная, хотя банки ее очень настойчиво навязывают. Что будет дальше — посмотрим», — добавляет Дмитрий Константинов из «Ильяшев и Партнеры».

В России уже выдаются кредиты и различные документы при предоставлении биометрических данных – и постепенно эта система будет расширяться, все большее число услуг мы сможем получать, предоставив такие данные, а продукты (кредиты, карты и т.д.) сможем оформлять дистанционно, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Он отмечает, что отказать в выдаче кредита или документа на том основании, что у гражданина не сданы биометрические данные, сейчас не могут – в настоящее время не существует соответствующих законов или подзаконных актов. Однако по мнению Дмитрия Константинова, в теории нотариус может отказать в предоставлении услуг, если у гражданина нет паспорта (как всегда и было), либо если у нотариуса возникли сомнения в личности клиента.

По мере развития данной системы будет увеличиваться число граждан, сдавших биометрию, расширится список получаемых услуг и так далее. Соответственно, вырастет и риск мошеннических действий с использованием биометрических данных россиян,

предупреждает Артем Деев.

Алексей Гавришев из AVG Legal также полагает, что на первых этапах база данных неизбежно столкнется с мошенническими посягательствами. «Исходя из позиции специалистов, обойти эту систему практически невозможно, однако, не исключаю, что базы данных с биометрией могут быть взломаны, как это часто бывает с персональными данными», — поясняет эксперт.

«Однако в ЦБ РФ неоднократно заявляли, что биометрические данные, которые будут собраны Единой биометрической системой, будут серьезно защищены и никаких утечек не произойдет. Обойти систему, подделав данные конкретного человека, пока нельзя – биометрические данные индивидуальны, система распознает расхождения», — уверяет Деев.