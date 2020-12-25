Доход от миллиона в год: чем стоит заниматься россиянам

Институт прогрессивного образования назвал должности, на которые стоит обратить внимание россиянам, которые хотят стать миллионерами до выхода на пенсию. Как сообщает РБК со ссылкой на исследование, достаточно перспективны такие профессии, как аналитик big data, консультант по SAP и BIM-менеджер.

В таких сферах за год можно получить от 1,4 млн рублей — такой вывод сделали эксперты, проанализировав более 150 тыс. вакансий на различных российских ресурсах по поиску работы на разных этапах карьеры.

«Доход, как и шанс выйти на пенсию миллионером, зависит от многих факторов: регион, где работаешь, статус и стаж, профессиональные навыки, специализация. Еще одно важное условие сегодня — готовность человека постоянно переучиваться и повышать свои компетенции», — акцентировала внимание директор института Анна Маркс.

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Она считает, что по карьерной лестнице можно продвинуться, только осваивая новые технологии в своей сфере. Это не только приведет к получению более высокой должности, но и к значительному повышению заработка.

В этом перечне также есть няни-гувернантки, которые в год зарабатывают от 1,1 млн до 3,6 млн рублей. Список прибыльных профессий продолжили продюсеры блогов. В год их заработок составляет от 942 тыс. до 3 млн рублей. Следующие строчки занимают стримеры и киберспортсмены, которые за год могут получить около 900 тыс. рублей.

Недалеко ушли и прорабы — их годовая зарплата колеблется между 828 тыс. и 3 млн рублей. Следом за ними идут косметологи с заработком от 817 тыс. до 4,4 млн рублей. В то же время капитан судна получает от 618 тыс. до 2,7 млн руб. в год.

Ранее специалисты сервисов «СберИндекс» и «Работа.Ру» провели исследование, чтобы выяснить, какие профессии станут самыми востребованными в следующем году, передает «РИА Новости». Изучение было построено на предварительных итогах 2020 года на рынке труда.

Специалисты уверены, что наиболее востребованными будут медработники, IT-специалисты и продавцы, которые быстро умеют осваивать новые навыки. Кроме того, в будущем году прогнозируется спрос на фармацевтов, а также водителей, комплектовщиков, курьеров, сборщиков и логистов.

«Из-за тренда на переквалификацию и быстрый вход в профессию крайне полезными навыками станут адаптивность и гибкость», — приводит агентство заявление авторов исследования.

Помимо этого, важными навыками в будущем году станут компьютерная грамотность (знание офисных программ и приложений) и знание основ кибербезопасности.

Специалисты изучили также самые популярные вакансии за уже уходящий год. В Москве ими стали водитель такси, укладчик и комплектовщик. Работодателей Санкт-Петербурга зачастую интересовали грузчики, уборщицы и укладчики. Последние также стали самыми популярными в Нижнем Новгороде и Саратове. Там же чаще всего требовались педагоги дополнительного образования, а также преподаватели математики.

Эксперты также установили, что по сравнению с 2019 годом, на рынке труда возросли предложения работы для студентов на 24%. «Среди работодателей в 2020 году вырос также интерес к кандидатам на полный рабочий день (плюс 64 процента по сравнению с 2019 годом)», — отмечают специалисты.

По их словам, также на «51% снизилось количество вакансий с вахтовым методом работы и на 28% со сменным графиком».

В докладе также отмечается, что в целом количество вакансий снизилось на 26%. Но стало также меньше и объявлений соискателей — на 9%.

Данные анализа «СберИндекса» и рекрутингового сервиса «Работа.ру» показали также, что за время пандемии коронавируса у россиян на 3% сократились заработные платы. Подобные показатели были зафиксированы во время первой волны в мае 2020 года.