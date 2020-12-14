Держать планку: как правительство будет регулировать цены

Правительство на совещании в понедельник 14 декабря обнародовало меры по сдерживанию цен на продукты питания. Пока речь не идет о регулировании всех цен на социально значимые продукты — только на сахар, подсолнечное масло, хлеб и хлебобулочные изделия.

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До 20 декабря будут заключены соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями о контроле за ценами федеральными и региональными торговыми сетями, пообещал на совещании министр экономического развития Максим Решетников. Они будут действовать до конца первого квартала 2021 года.

«Мониторить, как исполняются соглашения, в том числе уровень цен в сетях, будет Федеральная налоговая служба на основе данных контрольно-кассовой техники в дополнение к мониторингу, который осуществляет Росстат», — уточнил Решетников.

По словам министра, цены должны снизиться «уже до конца этого года».

Производители сахара смогут получать кредиты по ставке от 1% до 5% на закупку свеклы для переработки.

А для стабилизации цен на подсолнечное масло вводится до 30 июня 2021 года запретительная вывозная таможенная пошлина на подсолнечник в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну. Также установлены квоты на экспорт зерновых в размере 17,5 млн т. и повышенная вывозная таможенной пошлина (в размере 25 евро внутри квоты и 50%, но не менее 100 евро, сверх квоты). Это, как надеются в правительстве сдержит стоимость хлеба и муки.

На прошлой неделе за резкий рост цен на масло и сахар правительство раскритиковал президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что подорожание продуктов питания нельзя объяснять пандемией.

Минсельхоз разослал телеграммы

В ходе совещания министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев пообещал увеличить посевы сахарной свеклы. Он сказал, что телеграмма с распоряжением увеличить свекольные угодья направлена в регионы. «Что касается сахара. Сев сахарной свеклы в новом сельхозгоду увеличится и составит 1 млн 50 тыс. га. В 25 регионов, традиционно возделывающих сахарную свеклу, направлена телеграмма о необходимости увеличения в период весенних полевых работ 2021 года посевных площадей», — уточнил глава Минсельхоза.

По его прогнозам, это позволит увеличить сборы сахарной свеклы на 6,5 млн тонн в сравнении с текущим годом. Ожидаемый урожай — свыше 40 млн тонн. «И это позволит обеспечить производство как минимум 6 млн тонн сахара, даже при самой низкой урожайности, с учетом потребности в 5,9 млн», — отметил министр.

Патрушев попросил правительство выделить дополнительно два миллиарда рублей на «короткие кредиты» для закупки сахарной свеклы у производителей.

В том случае, если цена производителей не снизится, Минсельхоз предлагает отменить пошлины на импорт тростникового сахара. Несколько миллиардов рублей понадобится и для господдержки производителей масла и муки.

Подводя итоги совещания, премьер Михаил Мишустин предложил не ждать 20 декабря, а заключить необходимые ценовые соглашения с ритейлом и производителями немедленно. Первому зампреду правительства Андрею Белоусову предложено следить за динамикой цен ежечасно, а реагировать на рост цен нужно не когда обвал уже случился, а системно.

«Очень важно, конечно, чтобы меры были не ситуативными, а системными», — заключил премьер.

Системное решение возможно, если задействовать закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». Он был принят по инициативе Владимира Путина (тогда был в должности премьера) на фоне кризиса 2008 года. Эксперты Торгово-промышленной палаты тогда заявляли, что такой закон плох, поскольку он не решает главного вопроса — стимулирования конкуренции.

Тогдашний куратор АПК вице-премьер Виктор Зубков пояснял, что по поводу этого закона шли горячие дискуссии: должно ли государство регулировать ценообразование. В итоге договорились, что власти не будут устанавливать торговые наценки.

На совещании у премьера в понедельник Минэкономразвития и Минсельхоз выступили за то, чтобы этот закон о госрегулировании все-таки заработал, а также об ужесточении его главной нормы. Сейчас правительство может вводить регулируемые цены на три месяца на социально значимые группы товаров в случае повышения цен более чем на треть за 30 дней. Предложено опустить ценовой лимит с текущих 30% до 10%.

Яблоки раздора с ритейлом

Если закон о госрегулировании цен на продукцию скорректируют и планка для введения госрегулирования действительно будет снижена, то правительству в срочном порядке придется решать проблему с реализацией плодовоовощной продукции, замечает аналитик Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Надежда Каныгина. Цены на овощи и фрукты выросли на 12,4%. В частности, на морковь (+26,4%), картофель (+26,4%), яблоки (+19,2%), свеклу (+12,1%). В этом сегменте АПК слабая логистика и недостаток овощехранилищ.

Проблема овощехранилищ не решается со времен СССР. По оценкам Плодоовощного союза, в прошлом году обеспеченность мощностями овощехранилищ в России составляла лишь 50%, в этом году ситуация еще хуже, поскольку пандемия сократила спрос и фрукты и овощи сгнивают, отмечает эксперт.

Руководитель Кореновского молочно-консервного комбината Игорь Московцев подсчитал, насколько для его предприятия выросли цены: молоко-сырье — на 17%, сахар — 91%, сухая молочная сыворотка — 22%, сухое обезжиренное молоко — 12%, полимерная упаковка 7-15%, логистика — 10%, энергоносители — 3-4%.

Он считает, что поднимать пошлины, запрещать поднимать розничные цены, как это пытаются сделать сегодня, очень легко, но последствия будут тяжелые. Московцев выступает против жесткого и аврального регулирования цен. «В конце концов, у всех ведомств есть для реального контроля полный инструментарий — это наши бесконечные отчеты. Мы же по уши в бумагах, постоянно сдаем данные и по ценообразованию, и по объемам переработки, и по прибыли, и по количеству работников. Бумаги пишем и в Минсельхозразвития, и в Минэкономразвития, и в обладминистрацию», — говорит предприниматель.

Каныгина из ИКСИ считает, что в последнее время Минсельхоз делал все, чтобы не афишировать проблему роста цен, особенно на ранних стадиях. А отчитывался публично только тогда, когда появлялось «улучшение показателей». «Минсельхоз сейчас не предоставляет детальной информации, в том числе о ходе сезонных полевых работ. Раньше как о ходе весенне-полевых работ, так и об уборочных работах осенью выкладывали оперативные данные в виде подробных таблиц Excel с информацией по всем регионам и культурам. Сейчас выкладывают данные лишь в целом по РФ по отдельным культурам. Как правило, по тем культурам и регионам, где действительно наблюдается улучшение показателей», — говорит эксперт.

Эксперт подчеркивает, что властям в скором времени придется разбираться с жалобами на стоимость гречневой крупы. «В этот раз почему-то оказалась забыта история про гречку, хотя на нее в ноябре цены выросли на 48% в годовом выражении, а ведь с октября Минсельхоз обещал стабилизацию цен», — добавляет Каныгина.

При этом ведомство «активно искало сговор производителей», не считая нужным учесть тот факт, что показатель посевных площадей под гречихой в этом и прошлом годах году (по данным весеннего учета) — самый низкий за последние 17 лет. Посевные площади под рожь тоже небольшие (последние три года — наименьшие с 1990 года, судя по данным Росстата). Россия уже сейчас импортирует значительные объемы этой культуры.

Общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере регулирования торговой деятельности Андрей Даниленко считает, что самое важное сейчас — защитить население с низкими доходами. «Нужна программа продовольственной помощи малоимущим гражданам, чтобы они могли позволить себе покупку базового набора продуктов питания. Что касается контроля за ценами, то я больше верю в рыночные методы: снижение ставок кредитования, административных барьеров, тарифов на транспорт и логистику, уменьшение тарифов на энергоносители и так далее», — говорит омбудсмен.

Старший аналитик BCS Global Markets Дмитрий Скрябин полагет, что в этом году на динамику цен на отдельные виды продукции все-таки повлияла эпидемия коронавируса. Чем и воспользовались торговля и производители. «Из-за эпидемии и связанной с ней изоляцией спрос на некоторые категории превышает предложение. Весной были «панические» покупки некоторых категорий товаров (крупы, детские товары первой необходимости, соль, сахар, масло). Подогрела цены и девальвация рубля», — резюмирует Скрябин.