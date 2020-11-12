Верховный суд освободил основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви из-под домашнего ареста

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok гражданин США Майкл Калви, обвиняемый по делу о хищении 2,5 млрд рублей, освобожден из-под домашнего ареста – соответствующее решение принял Верховный суд РФ в четверг, 12 ноября. Калви был задержан в феврале 2019 года, уголовное дело о хищении возбуждено по заявлению миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова. Позже оно было переквалифицировано на растрату.

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Суд обосновал смягчение меры пресечения тем, что расследование дела закончено, обвинительный приговор утвержден, обвиняемый длительное время находится под домашним арестом, ни разу его не нарушил и не предпринимал попыток влиять на следственные органы.

Кроме того, суд учел и приведенную в приобщенных к делу медицинских документах информацию о том, что Калви недавно была удалена злокачественная опухоль на бедре, и он нуждается в прогулках «для восполнения недостатка витамина D».

При этом, Калви не имеет права покидать квартиру с десяти вечера до шести утра, контактировать с другими обвиняемыми и свидетелями по данному делу, а также посещать банк «Восточный», передает РИА «Новости».

Помимо этого, суд снял арест с части имущества Калви и ряда других фигурантов дела.

«Я позитивно оцениваю решение об изменении меры пресечения фигурантам нашего дела. Мы ждем начала суда, чтобы доказать свою невиновность. А мои планы на ближайшее время — выйти на работу», — заявил в суде сам Калви.

Фонд Baring Vostok в своем официальном заявлении также одобрил решение суда.

«Мы рады, что Верховный суд принял долгожданное и единственно верное решение — освободить наших невиновных коллег из-под ареста.

Их уголовное преследование, которое длится год и девять месяцев, должно быть прекращено, потому что в деле нет ни состава преступления, ни потерпевших: банк «Восточный», получив повторное возмещение средств, отозвал гражданский иск», — говорится в комментарии организации.

По версии следствия, в феврале 2017 года Калви убедил совет директоров банка «Восточный» принять у компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) акции подконтрольной Калви люксембургской компании International Financial Technology Group S.C.A. в качестве погашения долга. Сторонами было заключено соглашение об отступном, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9% акций этой компании. При этом по версии следствия стоимость ценных бумаг была намеренно завышена с 600 тыс. руб. до 3 млрд руб.

Дело было возбуждено в начале прошлого года по части 4 статьи 159 УК РФ — о мошенничестве в крупном размере. Максимальное обвинение по предъявленному бизнесмену обвинению предусматривает до 10 лет заключения. Калви отрицает свою вину и выводы следствия.

«Можно легко выяснить реальную стоимость акций, и она действительно составляла от 2 млрд до 3 млрд руб. — к таким выводам пришел независимый оценщик», — сказал обвиняемый на одном из заседаний суда.

Калви находился под домашним арестом в своей квартире в центре Москвы на 4-й Тверской-Ямской улице с апреля прошлого года.

За изменение ему меры пресечения ходатайствовали глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, основатель и акционер «Яндекса» Аркадий Волож, глава Сбербанка Герман Греф, уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, тогдашний посол США в России Джон Хантсман.

Как обосновывало следствие в суде необходимость ограничения свободы Калви — находясь на свободе предприниматель может скрыться из России, поскольку он имеет американское гражданство.

«Он может сесть в консульский автомобиль, и больше мы его никогда не увидим», — поясняла ранее представитель Следственного комитета.

После ареста Калви был помещен в СИЗО, но следствие ходатайствовало перед судом о переводе инвестора под домашний арест.

Следователи указывали, что Калви «обладает устойчивыми социальными связями в Москве», развивает инвестиционные проекты в России, занимается благотворительностью. Кроме того, у него на иждивении находятся трое малолетних детей.

В интервью ТАСС в марте нынешнего года президент России Владимир Путин сослался на то, что по делу Калви еще идет судебное разбирательство, и о виновности до его окончания он выводов делать не стал.

Фигурантами по делу также проходят партнеры Baring Vostok Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям фонда Иван Зюзин, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, а также гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров. Для них домашний арест также заменен на запрет определенных действий.