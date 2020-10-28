Прогноз МВФ: в России будут жить, как в Туркмении

В ближайшие пять лет Россия опустится на 70-ю строчку в рейтинге МВФ по пересчитанному в доллары ВВП на душу населения, следует из октябрьского прогноза. Из-за этого страна сравняется по этому показателю с Туркменией, а обогнать Россию сможет даже ближайший сосед – Казахстан.

Реклама

Сейчас Россия обгоняет Туркмению по ВВП на душу населения примерно на 20%, но в ближайшие годы этот показатель резко сократится. Уже в этом году показатель, который принято считать индикатором средних доходов граждан, упадет на 14% в сравнении с 2019-м, и составит $9,97 тыс. на человека. Сейчас Россия отстает от развитых стран в 4,5 раза, где в среднем на душу населения приходится по $46,35 тыс.

Схожие оценки недавно привели в своем исследовании аналитики швейцарского банка Credit Suisse. Переведя падение благосостояния россиян в валюту эксперты организации выяснили, что с января по июнь оно сократилось на 10%, и это больше, чем на Украине (менее 9%).

Но все же это не такое сильное падение, как в ЮАР (минус 22%) и в Бразилии (более 24%).

В целом опрошенные «Газетой.Ru» ученые отнеслись к выводам и прогнозам МВФ скептически, но в то же время отметили, что это – очень важный повод задуматься.

Так, заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков отмечает, что МВФ в своих рейтингах проводит прямую границу между странами с высокими и низкими доходами населения, и по их классификации она проходит на уровне $10 тыс. в год. В прошлом году Россия в соответствии с этим рейтингом были страной с высокими доходами, но в этом году окажется чуть ниже этой границы по ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (ППС).

«Это констатация того, что происходит сейчас в мире, а на нас, помимо коронавируса, накладывается еще и бремя страны, живущей под западными санкциями, да еще и при низких ценах на нефть»,

– объясняет ученый.

С этим мнением согласился и директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что то, о чем говорят в МВФ – неудивительно.

«Мы и сейчас находимся во втором полтиннике по различным рейтингам, отражающим уровень доходов населения, и наше нынешнее место нельзя назвать удачным», – сетует ученый.

Дело в том, продолжил Георгий Остапкович, что

подобные рейтинги строятся на двух показателях: это рост ВВП и динамика реальных располагаемых доходов населения. Второй из этих показателей уже на протяжении семи лет в России либо снижается, либо стагнирует (растет на доли процента – «Газета.Ru») – последнее фиксировалось в 2017-м и 2019-м.

«В этом году падение будет в районе 3,5-4% по отношению к прошлому году. В целом тенденция падения доходов на душу населения у нас в стране постоянно проглядывается, – оценивает Григорий Остапкович. – Но как мы там догоним или обгоним какую-нибудь Ботсвану и Джибути – я бы не стал заострять на этом внимание, ведь это все очень сильно зависит от методологии, которую исследователи обычно не раскрывают».

Вячеслав Бобков из РАН согласился с этим утверждением, сказав, что в данный момент очень сложно что-то прогнозировать на пять лет вперед. Так что предположение МВФ о том, что Россия приблизится по уровню жизни к Туркмении «вилами по воде писано».

Падение ощутимое

Заметное проседание реальных доходов населения признают и в Росстате. По данным ведомства

во втором квартале года этот показатель рухнул сразу на 8%, обновив квартальный минимум с рекордного 1999-го года. И хотя падение доходов позже замедлилось, полностью остановить его не удалось – в третьем квартале реальные доходы населения сократились на 4,8%,

подсчитали в Росстате.

«В прошлом году общие доходы были 60-62 трлн рублей, и если мы упадем на 4%, то выпадающих доходов будет почти 2,5 трлн – это больше, чем ежемесячный товарооборот всей розничной торговли продуктами питания», – подсчитал Григорий Остапкович.

Вячеслав Бобков в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что не только прогнозы МВФ, но и по сути

вся российская экономическая действительность привела и общество, и государство к осознанию того, что пора найти внутренние источники для роста, и в ближайшее время стоит ожидать больших и качественных изменений в стране. И начинать в первую очередь нужно с инвестиций в человеческий капитал.

«Я согласен с коллегами, которые говорят, что только инвестиции в человеческий капитал, в первую очередь образование, науку, культуру, должны стать главным фактором, способным кардинально переменить ситуацию в нашей экономике», – говорит ученый.

Что касается образования и науки, именно они должны стать главным фактором будущего экономического роста, сказал ученый. К сожалению, последняя у нас давно не в приоритете, и о ней вспоминают только тогда, когда какие-то новые разработки в одночасье становятся необходимыми для выживания. Ситуация с коронавирусом – отличное доказательство этого тезиса, сказал Вячеслав Бобков.

«Профессионалы нужны всегда, и нельзя строить образование только на нынешних потребностях рынка труда. Поэтому вузы должны перестать следовать этой логике и начать ориентироваться на то, какие специалисты нам понадобятся, скажем, лет через пять»,

– подытожил ученый.

Вместе с инвестициями в человеческий капитал – а именно они являются залогом повышения производительности труда в целом – в стране нужно значительно обновить технологическую базу, добавил Григорий Остапкович из ВШЭ.

«У нас сейчас больше 50% в целом по экономике коэффициент износа основных фондов. А в промышленности этот показатель выше еще на 2-5% выше. И все это – при очень низком коэффициенте обновления этих фондов», – поделился цифрами ученый.