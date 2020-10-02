Сосед со скрипкой: россияне скупают музыкальные инструменты

Спрос на музыкальные инструменты и занятия музыкой среди россиян заметно вырос за последние несколько месяцев. Как подсчитали аналитики Wildberries для «Газеты.Ru», продажи музыкальных инструментов увеличились более чем в 3,5 раза в штуках в августе-сентябре по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Наибольшую динамику роста на сайте в указанный период показали скрипки (рост более чем в 10 раз в штуках год к году), гитары (рост почти в 4 раза), укулеле (более чем в 3 раза), флейты и губные гармошки (более чем в 2,5 раза) и барабаны (почти в 2 раза).

Заметно выросли продажи и аксессуаров для музыкальных инструментов. Так, пэды для барабанов (имитаторы для тренировки техники игры) в августе-сентябре покупали в 12 раз чаще; чехлы для музыкальных инструментов — в 9 раз; каподастры (зажимы для струнно-щипковых инструментов) — почти в 8 раз. Продажи подставок для музыкантов увеличились более чем в 5,5 раз, медиаторов – почти в 5 раз, струн и барабанных палочек — почти в 3,5 раза. Более чем в 3 раза чаще покупали ремни для музыкальных инструментов, а тюнеры для гитары — почти в 2 раза.

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На Ozon за этот же период отмечают рост спроса на музыкальные инструменты в 2 раза, но добавляют, что пик продаж приходился на период самоизоляции, поэтому общий рост с начала года составил 141% год к году. Чаще всего на сайте покупают гитары — как классические, так и другие виды, например, укулеле.

«В августе-сентябре мы также видим почти двукратный рост продаж музыкальных инструментов. Вероятно, на рост спроса влияет начало учебного года в музыкальных школах и профильных ВУЗах. В конце лета-начале осени продажи гитар выросли в 2,5 раза к прошлому году, а продажи синтезаторов — почти в 1,5 раза к тому же периоду», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе маркетплейса.

Рост интереса к занятиям музыкой заметен и по количеству тематических запросов, которые поступают от пользователей онлайн-сервиса услуг YouDo.com. Так, за последние два месяца спрос на занятия музыкой на платформе сервиса вырос почти на 30% по сравнению с июнем-июлем.

«Спрос на услуги музыкальных репетиторов начал активно расти еще с начала пандемии. Тогда же на сервисе начали появляться предложения по онлайн-урокам от преподавателей, а также соответствующие запросы от пользователей, ранее не настолько востребованные. Пандемия изменила многие потребительские привычки — так, сейчас пользователи часто создают задания с запросом онлайн-занятий, а исполнители активно откликаются на такой формат», — рассказала «Газете.Ru» пресс-секретарь YouDo.com Ольга Чернявская. Она также уточнила, что сейчас доля запросов дистанционных занятий держится на уровне около 20%.

Самые популярные запросы на сервисе в этой категории услуг — уроки игры на фортепиано, гитаре, по вокалу, а также различной хореографии. А среди необычных встречаются задания по поиску репетитора по игре на укулеле, кларнету, мандолине, педагога по экстрим-вокалу, танго, учителя по битбоксу, а также запросы «обучить красиво петь в караоке» и «научить скретчить, (диджеинг)», добавила Ольга Чернявская.

Спрос на услуги по обучению игре на музыкальных инструментах в августе-сентябре зафиксировали и аналитики «Авито». На платформе «Услуги» спрос на онлайн-обучение держится в несколько раз больше, чем на традиционные занятия. Так, дистанционным обучением в этой сфере россияне интересуются на 86% чаще по сравнению с августом-сентябрем прошлого года.

В «Авито» также подсчитали, насколько востребованы объявления о продаже музыкальных инструментов. Самыми популярными оказались гитары и другие струнные инструменты — за последние два месяца спрос на них вырос на 55% год к году. Второй по популярности инструмент – фортепиано. Им в этот период стали интересоваться на 22% активнее, чем в прошлом году. На третьем месте по популярности на «Авито» оказались аккордеоны, гармони и баяны: спрос на них за год поднялся суммарно на 26%. Реже всего интересуются ударными инструментами, однако покупкой ударных установок россияне стали в большей степени активнее по сравнению с прошлым годом — на 43%.

Примечательно, что и средняя цена на большинство инструментов снизилась. Так, ударные в этом году в среднем отдают дешевле на 22%, фортепиано — на 17%, а гитары стали стоить меньше на 15%. Подорожали только аккордеоны, гармони и баяны – в среднем их цена выросла на 10% год к году.