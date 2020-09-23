Выше прогноза: как вырастут пенсии в 2021 году

Пенсии россиян в 2021 году проиндексируют на 6,3%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с сенаторами в Кремле, следует из стенограммы выступления, опубликованной на сайте Кремля.

«В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 г. То есть в этом направлении мы будем действовать так, как и когда-то говорили, формулировали свои цели, как обещали гражданам»,

— сказал глава государства.

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Как ранее сообщал Минтруд, средний размер пенсии неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля. В 2019 году реальный размер назначенных пенсий вырос на 1,5% по сравнению с уровнем прошлого года, следует из заключения Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета ПФР.

Согласно документу, средняя страховая пенсия по старости в 2019 году выросла на 668,4 рубля год к году, составив 15 041,36 рубля. В заключении также указано, что в прошлом году пенсии получали 44,5 млн человек — это на 792 100 больше, чем годом ранее.

При этом государство не перестает начислять пенсионерам выплаты, даже когда они не забирают свою пенсию с карты более полугода, сообщили РБК в ПФР.

«Никакой приостановки выплат, если пенсионер в течение полугода не снимает средства с карты, не происходит», — рассказали в фонде.

Ранее эксперт предупреждал россиян, получающих страховую пенсию на карту, о риске потери средств. Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что пенсионеры, не снимающие деньги с карты дольше полугода, могут столкнуться с приостановкой выплат.

«Закон таким образом защищает госфинансы от «лишних» трат, поскольку пенсионер может эмигрировать в другую страну или уйти из жизни, а информация об этом в Пенсионный фонд попадет не сразу в силу отсутствия окончательной автоматизации всех госфункций»,

— объяснял собеседник издания. Если так вышло, что выплаты приостановили, для их возобновления нужно обратиться в территориальное подразделение фонда со всеми необходимыми документами и подать соответствующее заявление. Срок рассмотрения такого вопроса может занять до пяти дней, уточнял эксперт. При этом он добавил, что в случае положительного решения пенсионер ничего не потеряет и размер выплат останется прежним.

Кроме того, Михаил Коган указывал, что у тех, кто копит пенсию на карте, повышается риск столкнуться с мошенничеством при передаче идентификационных данных третьим лицам. Также, если у пенсионера найдется какая-то задолженность, к примеру, по оплате ЖКХ, и есть исполнительное производство, приставам будет проще заблокировать эту карту для списания необходимых средств.

Накануне в Пенсионном фонде России (ПФР) предупредили россиян о том, что в стране участились случаи мошенничеств, связанных с «пересчетом пенсий». Такую услугу гражданам могут навязывать недобросовестные юридические организации. Злоумышленники могут попросить уплатить «госпошлину» переводом средств на сторонний счет. За услугу организации взимают до 900 рублей, в то время как средняя сумма пересчета составляет всего 50 рублей.

В прошлом месяце Счетная палата рассказала об ошибках в системе начисления пенсий, которые обнаружились в ходе проверки работы Пенсионного фонда. Оказалось, что система могла объединять счета нескольких граждан или рассчитывать размер пенсии только на одном основании, что приводило к занижению выплат. Так, с 2017 по 2019 год в ПФР объединили порядка 90 тыс. счетов, и в общей сложности за три года фонд недоплатил пенсионерам 2,2 млрд рублей.

В результате депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым выступили с инициативой выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии.

«Сотрудники пенсионного фонда часто допускают ошибки при исчислении трудового стажа и начислении пенсий. Из-за этого люди получают меньшие суммы, чем им положено. По нашему мнению, в таких случаях ПФР должен выплачивать пенсионерам справедливую компенсацию — проценты на сумму недоначисленных денежных средств», — цитировала слова Миронова его пресс-служба.