Из-за Навального: Дания хочет пересмотреть подход к «Северному потоку — 2»

Новая дискуссия по строительству газопровода «Северный поток – 2» должна быть начата из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредриксен, передает датская телерадиовещательная корпорация DR.

«Я на протяжении всего времени была против «Северного потока — 2». Я считаю, что мы не должны становиться зависимыми от российского газа. Было бы хорошо, если бы мы могли начать новое обсуждение по этому вопросу», – заявила Фредериксен.

При этом в июле 2020 года Датское энергетическое агентство одобрило строительство трубопровода через территориальные воды королевства.

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На фоне госпитализации Навального в ФРГ многие западные политики высказывались за остановку строительства газопровода «Северный поток – 2» и призывали ввести антироссийские санкции. При этом немецкая канцлер Ангела Меркель заявила, что вопросы СП-2 и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно. 8 сентября она подчеркнула, что решение в этой ситуации будет носить общеевропейский, а не сугубо германский характер.

По ее словам, доказано, что Навальный был «отравлен», в связи с этим необходима общеевропейская реакция, так как речь не идет о нападении на ФРГ, Германия должна действовать как страна-член Евросоюза. Об этом германский лидер сказала на закрытом заседании фракции ХДС/ХСС в бундестаге.

Как стало известно ранее, врачам берлинской клиники Charite удалось вывести Алексея Навального из искусственной комы. 12 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на возможные новые санкции Запада в связи с ситуацией с блогером Алексеем Навальным.

«Посмотрим, какие будут новые санкции, конечно же, отреагируем. Без реакции это оставлять нельзя», — сказал министр в эфире «России 1».

В то же время пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что если Германия откажется использовать газопровод «Северный поток — 2», то страна будет готова предложить ей свою инфраструктуру для транспортировки газа. Польской альтернативой может являться газопровод Baltic Pipe.

Мюллер подчеркнул, что Польша подходит к вопросам энергетической безопасности солидарно и считает, что обеспечивать ее нужно с общеевропейским подходом. «Поэтому если такие нужды с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта», — отметил также пресс-секретарь.

Москва и европейские партнеры «Северного потока — 2» неоднократно подчеркивали, что этот проект носит сугубо экономический характер. США же сами заинтересованы в газовом рынке Европы и хотят наполнить его своим сжиженным природным газом.

Строительство СП-2 вызвало большое недовольство Вашингтона – летом из материала газеты Die Welt стало известно, что США усилили давление на немецкие компании, связанные со строительством газопровода.

Чиновники Госдепа, Минфина и Минэнерго США провели видеоконференции с подрядчиками строительства трубопровода и «хорошо дали понять, что намерены помешать завершению проекта». Евросоюз крайне обеспокоен действиями США — глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС встревожен участившимися случаями применения или угрозы применения санкций США, направленных на европейские компании, в том числе на проекты «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Впоследствии посол ЕС в Москве Маркус Эдерер ранее заявил, что в Брюсселе готовят единый ответ на санкции против СП-2, которые ввели Штаты против компаний, связанных со строительством газопровода.

«Европейская комиссия работает над «Коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета ЕС». Оно <...> заложит основу для усиленного механизма санкций, который также повысит устойчивость ЕС», — подчеркнул дипломат. Как пояснил Эдерер, единая позиция Евросоюза была сформулирована главой евродипломатии Боррелем.