«Все завершилось»: прокладке «Севпотока — 2» ничего не мешает

В Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не поступало заявлений против разрешения Датского энергетического агентства (ДЭА) использовать суда с якорным позиционированием во время строительства газопровода «Северный поток — 2».

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«Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не получал никаких апелляций на решение ДЭА от 6 июля 2020 года, разрешающего Nord Stream 2 AG использовать суда с якорями», — отметила представитель совета Клара Агнес Тролле Миккелсен в комментарии ТАСС.

Ранее в ДЭА заявили, что сразу после истечения срока обжалования решения, то есть после 3 августа, компания Nord Stream 2 AG может приступить к работам с использованием судов с якорным позиционированием.

Но перед началом работ компания должна предоставить в ДЭА «новое расписание проекта, включая предполагаемые сроки прокладки трубопроводов», при этом ведомство не должно утверждать график, отмечает ТАСС.

Представитель ДЭА Луиз Альбэк Йенсен рассказала агентству, что датский регулятор на 3 августа не получал обновленное расписание. В свою очередь в Nord Stream сообщили, что «своевременно сообщат о своих дальнейших шагах».

Разрешение на использование судов с якорным позиционированием при строительстве «Северного потока — 2» на незаконченном участке ДЭА дало 6 июля по запросу Nord Stream 2 AG. Таким образом компания может расширить сферу своих возможностей, так как в разрешении от 30 октября 2019 года говорилось только об использовании судов-трубоукладчиков, оборудованных системой динамического позиционирования.

Новое решение датского ведомства могли обжаловать «местные и общенациональные объединения или организации, основная задача которых — охрана природы и окружающей среды, или те, что в силу своих целей защищают существенные интересы в области рекреации». Но время на подачу апелляции уже истекло.

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что отсутствие апелляций является важным этапом в реализации российского проекта.

«Никто никакие заявления не подавал с протестами. Хотя Польша могла попытаться вставлять палки в колеса, тем не менее мы этого не видим. Все завершилось хорошо», — отметил Юшков в комментарии RT.

По словам эксперта, теперь можно начинать достройку «Северного потока — 2», так как больше не осталось каких-либо ограничений. Однако ранее газета Die Welt напомнила, что в июле и августе в водах Балтийского моря, где проходит укладка труб российского газопровода, происходит нерест трески.

«Все работы запрещены по экологическим соображениям», — отмечало издание в конце июля. Автор материала предполагал, что работы могут быть начаты в сентябре, когда больше не будет каких-либо технических ограничений.

Тем временем политический эксперт Андрей Кошкин выразил мнение, что пока у США хватает своих внутренних проблем, Россия продолжит ударными темпами строить «Северный поток — 2».

«Да, США, скорее, навредили. У нас были все контракты, у нас были соответствующие сроки и планы, а они их частично сорвали. Но полностью лишить Россию возможности проложить трубопровод они не смогли, но мы не знаем, на какие еще козни пойдут сегодня американцы. Хотя [президент США Дональд] Трамп, который весьма агрессивно настроен против Германии, сейчас серьезно занят у себя дома предвыборной кампанией», — сказал эксперт в комментарии ФАН.

Политолог отметил, что у Трампа складывается «все не очень хорошо», так как у него нет такой поддержки, которая была четыре года назад.

«Его козыри были биты пандемией, экономическим кризисом и манифестациями, связанными с движением BLM [Black Lives Matter]», — уверен Кошкин.

Он считает, что все это сильно отвлекает Трампа от противодействия строительству российского трубопровода, который позволит России увеличить свои поставки в Европу.

«Все это в определенной степени вселяет уверенность в то, что проект газопровода дальше будет осуществляться без задержек и препон. Ну и те сроки, о которых говорил наш президент, — а именно [то, что] газопровод будет достроен в конце этого, начале следующего года — я думаю, что они весьма реальны», — сказал Кошкин, подчеркнув, что «Европа ждет российский газ».