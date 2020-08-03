Антимонопольные санкции: Польша оштрафовала «Газпром» из-за СП-2

Польский антимонопольный регулятор UOKiK принял решение оштрафовать российскую газовую корпорацию «Газпром» на сумму в 213 млн злотых – более €50 млн. Об этом сообщает «РИА Новости».

В качестве причины штрафа в документах ведомства указано «отсутствие сотрудничества по делу о «Северном потоке – 2».

Польские власти расследуют финансирование строительства газопровода, которое осуществляет интернациональный консорциум. Варшава считает, что соответствующие операции должны были согласовываться с UOKiK.

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В деле, помимо «Газпрома», фигурируют также швейцарская Engie, немецкая Uniper, австрийская OMV, англо-голландская Shell и нидерландская Wintershall.

UOKiK заявляла, что соглашение о партнерстве с европейскими компаниями было заключено с целью обойти нормы антимонопольного законодательства.

По нормам права ЕС, штраф за нарушение антимонопольного законодательства может достигать 10% от годового оборота компании. В 2018 году выручка Engie составила €60,6 млрд, Uniper – $78,1 млрд, OMV – €1,9 млрд, Wintershall – €1,7 млрд, Shell – $388 млрд. На Engie было наложено взыскание из-за отказа сотрудничать в расследовании обстоятельств заключения соглашения о финансировании строительства нового экспортного трубопровода «Газпрома».

Власти России и руководство «Газпрома» неоднократно подчеркивали, что СП-2 носит характер сугубо экономический — ранее противники газопровода обвиняли проект в «политической» сущности, якобы он поставит под угрозу «энергетическую безопасность» Европы.

При этом власти Германии, к примеру, также отвергали обвинения по СП-2 — Берлин утверждает, что газопровод позволит европейским странам приобретать более выгодный и качественный газ для отопления домов и использования в промышленности. Однако ряд стран Европы пытается помешать строительству — кроме Польши, в этой «коалиции» оказались республики Прибалтики, Украина и скандинавские государства.

В апреле замминистра госактивов Польши Януш Ковальский заявил, что Варшава попытается арестовать активы газопровода «Северный поток – 2», если польская государственная газовая компания PGNiG не получит от российского «Газпрома» средства по итогам Стокгольмского арбитража.

В конце марта польский энергетический концерн PGNiG также сообщил о получении решения арбитражного суда в Стокгольме по разбирательству с «Газпромом».

«Арбитражный суд <...> изменил формулу цены на покупку газа, поставляемого «Газпромом» по Ямальскому контракту, в том числе через его значительную и прямую связь с рыночными котировками природного газа на европейском энергетическом рынке», — заявили в Варшаве.

Для PGNiG применение измененной формулы ценообразования существенно улучшит условия ведения торговой деятельности из-за большей согласованности между индексацией цен, влияющих на стоимость импорта газа, и рыночной ценовой политикой продажи газа. «В соответствии с положениями Ямальского контракта и окончательного решения, новая цена контракта, установленная арбитражным трибуналом, касается поставок газа с 1 ноября 2014 года, то есть, с даты, когда PGNiG подала заявку на пересмотр контрактной цены», — говорится в заявлении польской компании. Таким образом,

«Газпром», по утверждению PGNiG, должен вернуть разницу в цене, что составляет порядка $1,5 млрд за почти шесть лет (с 1 ноября 2014 по 29 февраля 2020 года).

Ямальский контракт был подписан сторонами в 1996 году, он предусматривает ежегодные поставки в Польшу в объеме до 10 млрд кубометров газа. Договор действителен до 2022 года, причем в 2012 году стоимость газа для Польши была снижена на 10%.

Регулярно с критикой «Северного потока — 2» выступает руководство США. Америка желает продавать на европейском рынке свой сжиженный природный газ — более дорогой, и поэтому активно противодействует строительству СП-2, не гнушаясь и обвинениями в «агрессии» в адрес России.