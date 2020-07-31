Пенсии, ОСАГО и цены на газ: что изменится с 1 августа

В последний месяц лета накопительные пенсии россиян будут повышены на 9,13% – этот коэффициент применят к ним из-за того, что результат инвестирования пенсионных накоплений превысил инфляцию в три раза по итогам года. Сам перерасчет произойдет автоматически. Сейчас средний размер такой пенсии составляет 956 рублей в месяц.

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Еще пенсии вырастут у участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которые получают деньги срочной, а не накопительной пенсионной выплатой – в течение периода, определенного самим получателем. Средняя выплата по этой программе до перерасчета составляла 1705 рублей в месяц.

С 1 августа подрастут и пенсионные выплаты, которые получают работающие пенсионеры. Ежегодно их размер может увеличиваться не более чем на три пенсионных балла. Учитывая, что в 2020 году стоимость одного такого балла составляет 93 рубля, максимальная прибавка составит 279 рублей.

Новые госномера

С 4 августа в России начнут выдавать госномера новых форматов. В частности, владельцы мотоциклов смогут получить уменьшенные номерные знаки для своих транспортных средств. Новые номера предусмотрены и для владельцев мопедов и квадроциклов.

Кроме того, появятся и специальные номера для владельцев автомобилей с нестандартным местом крепления – они встречаются у машин, изначально произведенных для американского и японского рынков.

Новые номерные знаки появятся и для спортивных и ретро-автомобилей. А мототранспорт, принадлежащий иностранным дипломатическим миссиям получит специальные номера на красном фоне.

Напомним, что с конца июля российским водителям начали выдавать водительские удостоверения нового образца. Теперь наименование удостоверения прописывается сразу на трех языках. Благодаря этому изменению они стали полностью соответствовать нормам международного права в части Венской конвенции о дорожном движении 1968 года.

Персональное ОСАГО

C 24 августа вступает в силу новый принцип расчета стоимости ОСАГО. С этого момента страховщики получат возможность делать страховку для аккуратных водителей дешевле, а для тех, кто предпочитает лихачить – дороже.

До этого момента страховая компания назначала тариф для всего региона разом, и все водители платили одинаково. Теперь каждый водитель будет платить за ОСАГО согласно стилю вождения. Причем для того, чтобы сделать новый способ регулирования цен более эффективным Банк России расширил тарифный коридор на 10% в обе стороны.

Каждый страховщик будет обязан четко и ясно описывать применяемые им коэффициенты на своем интернет-портале. Одним из факторов, влияющих на конечную стоимость автогражданки, станет количество грубых нарушений на дороге. Но они будут влиять на цену полиса только в том случае, если их зафиксировал инспектор ДПС: зафиксированные автоматическими камерами нарушения учитываться не будут.

Газ подорожает

С 1 августа будут индексированы оптовые цены на газ для населения: тарифы вырастут на 3%, а для бизнеса – на 2,99%. Это должно было произойти еще 1 июля, но из-за сложной экономической ситуации сроки индексации были перенесены на месяц.

Электронные кошельки

С 3 августа физлицам будет запрещено пополнять электронные кошельки через терминалы для оплаты услуг. Теперь сделать это можно будет только после прохождения банковской идентификации, то есть переводить средства на электронный кошелек можно будет только с банковского счета или карты. Такую меру вводят для того, чтобы повысить качество борьбы с отмыванием нелегальных доходов и финансированием терроризма.

Международные рейсы

С начала месяца откроются несколько международных направлений, но вылететь пока можно будет только из трех городов: Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

В список стран, открытых для посещения, вошли Турция, Танзания и Великобритания. Причем в первых двух странах туристам придется заполнить подробную анкету о своих контактах и местах, на которых они сидели в самолете. В Великобритании правила жестче: прилетевшим в страну россиянам придется провести две недели на карантине.

В Турции с первых дней открытия границ туристам будут доступны только Стамбул и Анкара, а курортные Анталья, Даламан и Бодрум начнут принимать посетителей из России с 10 августа.