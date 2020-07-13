Желание разбогатеть: в ЦБ рассказали о новых схемах мошенничества

В сети набирает популярность новый способ мошенничества — финансовая реклама, содержащая призыв заработать легкие деньги. Об этом рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях в интервью РИА «Новости».

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По его словам, пандемия коронавируса отчасти повлияла на появление такого вида обмана:

«Многие, действительно, во время пандемии работали удаленно, находились дома, и мошенники это учли. Они сделали ставку на то, что интернет для значительной части активных людей стал ключевым каналом получения информации, в том числе — рекламной», — рассказал Лях, указав, что «поставщики псевдофинансовых услуг» активно размещают рекламу, в которой собственно финансовые услуги не предлагаются напрямую.

Глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ уточнил, что ранее в подобных рекламных схемах почти всегда оговаривались конкретные услуги или продукты, получив которые якобы можно разбогатеть. Однако сейчас мошенники стали играть на желании человека разбогатеть, оставляя способ заработка «за кадром», добавил Валерий Лях.

Эксперт также отметил поражающий объем подобного рода рекламы:

«Но вот что интересно. По нашим оценкам, за время пандемии объем такой рекламы вырос настолько, что сейчас значительно превышает объем традиционной рекламы финансовых услуг – и от легальных, и от нелегальных участников рынка вместе взятых», — рассказал Лях.

Как отмечала в июне глава Банка России Эльвира Набиуллина, 70% мошеннических операций совершается методом социальной инженерии. С его помощью мошенники побуждают клиентов переводить денежные средства и/или выясняют у клиента реквизиты банковских карт и счетов. При осуществлении звонка клиенту мошенники представляются работниками государственных органов, рассылают sms/e-mail сообщения со ссылками, рассказывал «Газете.Ru» заместитель директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Илья Сулоев. Он также отметил, что сегодня особенно популярны ссылки на прохождение опросов и выплату компенсаций, предоставление отсрочки по выплате кредитов, получение пособий, оплату штрафов, покупку товаров и услуг по сниженным ценам, а также оказание псевдомедицинских услуг (лекарства и тесты на коронавирус) и прочее.

Накануне Ассоциация банков России (АБР) предложила передавать персональные данных банковских мошенников их жертвам, а полученные потенциальными аферистами денежные переводы — замораживать на 25 дней. Дело в том, что по закону, если клиент сам скомпрометировал свои данные (как происходит в случае социальной инженерии), банк имеет право не возвращать ему деньги, отчего, по статистике ЦБ, жертвам мошеннических операций возвращается лишь каждый седьмой потерянный рубль — то есть 15% от общей украденной суммы.

Так, АБР предлагает узаконить возможность банков временно блокировать средства получателя в случае поступления уведомления об оспаривании такого перевода, а также передавать плательщику персональные данные получателя, чтобы жертва мошенника могла обратиться с ними в суд.

«Подача искового заявления и заявления об обеспечении иска невозможна без указания ФИО и места жительства ответчика физического лица и полного фирменного наименования, адреса места нахождения и ОГРН юридического лица», — объясняла АБР в необходимость такой операции в пояснительной записке к законопроекту. В ближайшее время он будет обсуждаться с банками и госорганами.

Кредитные организации к такой инициативе относятся положительно.

Инициатива полезная, особенно в части замораживания средств – это реальная проблема: количество попыток мошенничества это вряд ли уменьшит, но в плане возврата средств жертвам поможет сильно, считает руководитель службы безопасности РГС Банка Валерий Антонов.

«Сократит ли количество попыток мошенничества данная инициатива, сказать сложно. Однако возможность блокировать на счете предполагаемого мошенника сумму оспариваемой транзакции по заявлению клиента-отправителя даст возможность вернуть деньги потерпевшему с помощью уже существующих правовых механизмов», — пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе Сбербанка.