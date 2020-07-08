Платить меньше, урезать больше: чем обернется кризис

По миру прокатилась новая волна карантинных мер и запретов для работы бизнеса на фоне второй волны коронавируса. В Казахстане снова введен двухнедельный карантин. Остановлено автобусное сообщение между регионами, запрещены массовые мероприятия, работа крытых рынков, салонов красоты, кинотеатров, мечетей. Одновременно казахские власти объявили в среду 8 июля, что будут арестовывать «злоумышленников», которые взвинчивают цены на лекарства и защитные маски на фоне нового ажиотажного спроса, сообщил инфорпортал Nur.kz.

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В Швейцарии власти распорядились в обязательном порядке носить защитную лицевую маску в общественном транспорте. Всех въезжающих из стран повышенного риска, в том числе из России, будут сажать на 10-дневный карантин, сообщает Swissinfo.com. Продлен на полгода укороченный график работы компаний с последующей компенсацией за счет средств бюджета. Компенсации от правительства получат и самозанятые, по сентябрь включительно. Компаниям общественного транспорта и занятым на грузоперевозках выделят субсидий на 800 млн франков.

В итоге расходы увеличат дефицит бюджета «страны банкиров» до 1 млрд франков.

Федеральное правительство рекомендовало кантонам «работать со скальпелем и пинцетом», то есть принимать точечные решения на местном уровне.

Кантон Тичино, который особенно сильно пострадал от пандемии из-за близости к Италии, уже вернул запрет массовых мероприятий с участием более 30 человек. Лимит для баров и клубов установлен на уровне 100 человек. В настоящее время лимит для ночных клубов и баров составляет 300 человек по всей Швейцарии. Кантоны Во и Юра во франкоязычной части Швейцарии также объявили об обязанности граждан носить маски — в транспорте и в магазинах.

В Грузии министр финансов Иванэ Мачавариани выступил против скорого открытия границ для транспорта. «Наша экономика сокращается и ослабевает, как и во всем мире. Предположительно, будет 6% падение ВВП. Однако в случае поспешного и бесконтрольного открытия границ, это будет минус 7% и даже минус 8%», — заявил министр в среду 8 июля в эфире телекомпании «Имеди». Как минимум до 1 августа международные регулярные авиарейсы в Грузию останутся под запретом.

Ужесточение карантина обернулось массовыми беспорядками в Сербии. Как сообщает Reuters, жители Белграда пошли на штурм здания парламента в знак протеста против карантинных мер, введенных правительством. На центральной площади города собралось несколько тысяч человек. Некоторые прорвали полицейский кордон и ворвались в здание парламента. Силовики применили слезоточивый газ и оттеснили протестующих.

Сербы возмущались комендантским часом в будние дни и запретом собираться группами более пяти человек, неудовлетворительными мерами господдержки экономики и использования антивирусных запретов для решения политических задач.

Кризис заставил власти всех стран разработать специальные программы, направленные на восстановление экономической активности, отмечают эксперты Высшей школы экономики в исследовании «Европейская программа экономического восстановления: старые цели и новые приоритеты ЕС следующего поколения».

Не возвращение, а отскок

В обзоре указывается, что базовые лозунги, провозглашаемые Еврокомиссией, звучат так: «перезапуск экономики означает не возвращение к существующему состоянию до кризиса, а отскок вперёд». Кроме того, эксперты отмечают желание властей ЕС использовать для преодоления последствий пандемии «каждый доступный евро в бюджете», все возможные «финансовые средства с рынков, чтобы помочь сохранить рабочие места».

Для того, чтобы сохранить рабочие места и быстрее выйти из кризиса власти идут на увеличение госрасходов и госдолга. Эксперты полагают, что это может привести к нарастанию кризиса суверенных долгов. Еще не забылась история с госдолгом Греции после кризиса 2008 года, в несколько раз превышающим ее ВВП.

Еще одна новая проблема, которую обнажила пандемия в сфере государственных финансов — возросшая необходимость поддержки новых приоритетных направлений, в частности, здравоохранения.

И, наконец, реальным вызовом после пандемии для экономических агентов может стать последующее расширение налогообложения, говорится в исследовании ВШЭ.

Эксперты единодушны во мнении, что коронакризис и локдаун заставил и чиновников и бизнесменов пересмотреть стратегии своего развития. Нельзя сказать, что есть компании, для которых пандемия прошла бесследно, отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«В первую очередь, чему пандемия научила бизнес, это то, что без финансовой подушки вести деятельность больше никак нельзя. Именно этот фактор сейчас заставляет многие компании пересматривать принципы своей работы, выстраивать новые стратегии», — говорит Деев.

Второй урок от коронакризиса: «Абсолютно все компании сокращают свои затраты и учатся экономить. Закрывают неэффективные филиалы, ищут поставщиков подешевле и т.д.», — отмечает эксперт.

«Многие публичные компании в ежеквартальных отчетах указывают, что используют текущую пандемию для увеличения эффективности. Уже значительное количество сотрудников переведено на перманентную работу из дома. В целом, этот тренд начался давно, а с пандемией только ускорился», — отмечает управляющий активами БКС Андрей Русецкий.

Меньше производить, больше урезать

Выпускать всего по минимуму, не инвестировать в развитие – вот чем сейчас озабочен бизнес, отмечает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. «Для того, чтобы деньги не заморозились в нереализованной своевременно продукции, чтобы не затоваривались склады, производители пытаются на всякий случай минимизировать объёмы производимой продукции. Откладываются в долгий ящик технологические разработки, свежие идеи из области автоматизации процессов и маркетинговые ходы», — говорит Пушкарев.

И конечно, многие организации теперь корректируют свои стратегии под углом того, что рабочие процессы в любой момент придется снова полностью остановить или в лучшем случае перейти в онлайн. В основном на такой вариант деятельности переводится офисный персонал, а на производствах вводят новые графики смен — с меньшим количеством сотрудников, добавляет Деев.

Бизнесу приходится считаться и с тем фактом, что он часто по уши в кредитах и в неурегулированных вопросах по аренде, отмечают эксперты. «С проблемой арендных платежей государство бизнесу помогать фактически не собирается: один МРОТ в поле не воин, особенно если это российский МРОТ из параллельной росстатовской реальности», — иронизирует Пушкарев.

«Везде царят жёсткая экономия и осторожность, неуверенность в будущем. Отсюда и желание платить пока что поменьше работникам. Увы, но у большинства компаний по сути и не может быть сейчас других стратегий», — заключает Пушкарев.