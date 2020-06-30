Сезон открыт: в России стартовал региональный туризм

1 июля в России стало днем официального открытия межрегионального туризма. Отечественным путешественникам стали доступны Крым, Краснодарский край и другие популярные направления.

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В понедельник, 29 июня, вице-премьер РФ Чернышенко сообщал, что гостиницы, пансионаты и базы отдыха открыты уже в 46 регионах РФ, санатории работают в 21 регионе. С 15 июня режим самоизоляции для приезжих отменили в Крыму, с 21 числа — в Краснодарском крае. В южные регионы уже хлынули самые нетерпеливые самостоятельные туристы, в турагентствах возобновились продажи.

С учетом того, что открытие курортов в разных регионах стартовало в разное время, по ним наблюдается разная динамика, говорит о первых результатах снятия ограничений гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Он отмечает, что Краснодарский край и Крым сейчас безусловно держатся в лидерах спроса и продаж.

«Несмотря на то что первый является безоговорочным лидером по популярности, у Крыма тоже есть все шансы в первую неделю официального старта межрегионального туризма достичь показателей предыдущего года»,

— прогнозирует Ромашкин.

Сейчас, когда власти сняли избыточные ограничения, самыми серьезными из которых были 14-дневный карантин по прибытии и справка об отсутствии вируса, загрузка безусловно растет, отмечает эксперт. Об этом накануне говорил и Дмитрий Чернышенко:

«Мы знаем, что стоимость таких анализов довольно высока, и для семей с детьми выходит большая сумма. Уверен, что эти смягчающие коррективы сделают отдых доступнее и повысят спрос на услуги санаториев страны», — благодарил вице-премьер коллег из Роспотребнадзора за гибкий подход и смягчение части требований к работе санаторно-курортных учреждений, в частности, разрешение заселяться по два человека в номер.

Пусть даже с трехмесячной задержкой, но сезон стартовал, констатирует президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. По оценкам эксперта, сезон безусловно будет особенным.

«Во-первых, он будет долгим и продлится до сентября-октября. Во-вторых, туроператоры поставили много новых направлений, такие как Хакасия, Алтайская республика, Калининград или русская Балтика и многие другие. Появилось больше рейсов из регионов Дальнего востока на «пляжные» направления», — рассуждает Горин.

Некоторые туроператоры и сервисы по поиску авиабилетов отмечают, что россияне действительно стали присматриваться к новым направлениям. Так, по данным Aviasales, вырос спрос на авиабилеты в Карелию и на Алтай: ранние бронирования из Москвы в Петрозаводск в июне 2020 года выросли на 17%, а в Горно-Алтайск — на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip отмечают, что в два раза по сравнению с 2019 годом выросли продажи билетов в Петропавловск-Камчатский, в полтора раза — в Астрахань и Минеральные воды, на 50% востребованнее стали Уфа, Барнаул и Новосибирск.

Такую тенденцию Дмитрий Горин объясняет тем, что раньше действительно, к примеру, та же Хакасия или Байкал были менее доступны, а этот год показывает выгодные тарифы по прошлогодним ценам и даже ниже.

Однако останутся ли они на том же уровне, будет зависеть от уровня загрузки: к августу цены могут быть совершенно другие, предупреждает эксперт. Он обращает внимание на тот факт, что сейчас, когда ограничения только снимаются, загрузка только формируется и держится на уровне 30-50%, но на конец июля этот показатель уже близится к 70%.

При этом, по словам Дмитрия Горина, популярность отечественных направлений в целом растет уже несколько лет. Эксперт отмечает, что внутренний туризм активно развивается последние 3 года.

«В среднем популярность российских направлений росла на 30% в год. Сейчас мы отмечаем даже такую тенденцию, что туристы, заграничные путешествия которых не состоялись, не готовы ждать переноса зарубежных туров и активно бронируют отдых на наших курортах. Летом всем все равно хочется отдохнуть, позагорать и искупаться в море»,

— говорит президент Ассоциации туроператоров России.

Однако станет ли пандемия шагом вперед и мощным толчком для развития отечественных туристических направлений, покажет время. Сергей Ромашкин обращает внимание на тот факт, что сложившаяся ситуация — хороший шанс прорекламировать внутренний туризм, показать себя тем путешественникам, которые которые раньше мало или вообще не ездили по России.

«Часть, конечно, сделает для себя вывод, что ездить в ту же Испанию им нравится больше, но кому-то все же приглянется Россия, и придет желание путешествовать в пределах страны», — объясняет эксперт.

Сергей Ромашкин привел в пример период, когда Турция была закрыта для российских туристов, и тем же летом российские курорты ощутили прибавку в количестве отдыхающих.

«Однако через два года поток хлынул обратно в Турцию: мы не смогли удержать наших туристов», — заметил гендиректор туроператора. По его мнению, внутреннему туризму необходима серьезная реклама.

«Мало просто сказать, что Хакасия — чудесное место. Надо объяснять, что там есть, и зачем туда ехать. Более того, объяснять каждой категории туристов — и молодым, и пожилым, и семьям с детьми. Надо серьезно подойти к этому вопросу, потому что такой шанс, как мы уже увидели, довольно легко упустить», — резюмирует эксперт.