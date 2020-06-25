Спасательный круг: как бизнес переживает пандемию

Доступная помощь

Для поддержки бизнеса и содействия сохранению рабочих мест правительством был разработан пакет мер, включающий ряд банковских продуктов. Как сообщает Минэкономразвития, это беспроцентный кредит на выплату зарплат с общим портфелем в 305 млрд рублей (мера охватывает 805 тысяч занятых человек), а также доступный с 1 июня кредит на зарплату по ставке 2% с возможностью его полного списания в случае сохранения не менее 90% штата сотрудников (общий портфель – 5,7 млрд рублей).

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Кроме того, руководство страны предлагает предпринимателям ряд других видов финансовой поддержки — 2/3 процентных платежей по действующим кредитам покрывают государство и банки, а предприятие-заемщик выплачивает только 1/3 начисляемых процентов. С бизнесом заключено уже 509 соглашений о получении этого вида помощи, льгота по процентным платежам составит 10 млрд рублей. Гранты на выплату зарплат и решение других неотложных задач в апреле и мае позволили сохранить заработок для 3,3 миллиона человек, на эти цели было направлено 44 млрд рублей.

Для малого и среднего бизнеса были предложены отсрочки налоговых, страховых, а также арендных платежей, а системообразующие предприятия (в перечень вошли 1100 организаций) смогут получить льготные кредиты на 1 год для поддержания оборотных средств и сохранения рабочих мест —за две недели было подано 300 заявок на получение этого вида помощи.

Спастись вместе

Статистика о том, какое количество организаций уже воспользовалось мерами государственной поддержки в условиях пандемии, конечно, впечатляет, но гораздо более глубокое впечатление производят истории реальных предпринимателей из разных концов страны.

Компании, обратившиеся в банки за помощью, отличаются друг от друга и численностью работников, и сферой деятельности, и рядом других особенностей, однако всем им была оказана поддержка, когда в этом возникла необходимость. Например, ставропольская сеть магазинов «Копейкин дом» продает бытовую химию, товары для уборки, косметику, посуду, изделия из пластика и другие товары. Когда в конце марта в стране были введены ограничительные меры, это едва не привело к закрытию торговых точек, однако наличие в ассортименте товаров первой необходимости позволило «Копейкиному дому» продолжить работу, пусть и в ограниченном объеме.

«Пандемия поменяла спрос покупателей, их меньше стали интересовать товары для красоты и больше пошел спрос на товары для здоровья, антисептики, маски, средства для уборки. В дальнейшем в связи с самоизоляцией пошел спрос на детские игрушки, белье, носки, поскольку все специализированные магазины были закрыты. Здесь случился разрыв - товары, на которые делалась ставка до коронавируса, остановились в продаже, а на новый спрос не хватало средств», — рассказывает финансовый директор сети магазинов Андрей Гребенник.

В результате выручка и оборот значительно упали, поставщики начали требовать оплату за уже поставленные товары, и компании пришлось искать выход из положения, чтобы спасти бизнес и рабочие места.

«Правительственная программа кредитования на выплату зарплаты работникам под 0% для пострадавших отраслей позволила нам найти средства для поддержки коллектива, когда выручки не хватало, чтобы платить заработную плату. Поступления от продаж мы «с колес» направляли на закупки товара первоочередного спроса. Мы уже второй месяц платим заработную плату с помощью кредитов по программе правительства», — говорит он.

По словам Андрея Гребенника, «Копейкин дом» очень своевременно поддержал банк ВТБ, с которым торговая сеть начала работу только в начале года и еще только готовилась к совместным серьезным сделкам. «Несмотря на это, на следующий день после выхода продукта по кредитованию банком была проведена презентация условий и сделано предложение о кредитовании. Заявку мы подали практически «устно», с оформлением документов помогли сотрудники банка. Подписание состоялось в течение 2 дней. Сумма, полученная для выплаты зарплаты, позволила направить выручку компании на закупку действительно нужных товаров для наших покупателей», — резюмирует он.

Компания индивидуального предпринимателя из Воронежа Вадима Иванчева более 10 лет занимается общественным питанием, преимущественно детским. Во время пандемии все объекты, на которых бизнесмен оказывал свои услуги, ушли на самоизоляцию (школы, детские сады, училища, техникумы, заводы), и организация осталась без планового товарооборота, хотя расходы остались на том же уровне (заработная плата персонала, арендные платежи, налоги и т.д.).

«Мы изучили все предложенные государством меры поддержки и решили ими воспользоваться: отмена арендных платежей, регулируемая законодательством, перенос сроков оплаты налоговых платежей, субсидированный государством беспроцентный кредит на выплату зарплаты сотрудникам. Данные меры были для нашей компании очень своевременны и полезны, они помогли удержаться нам на рынке и не оставить людей без работы», — говорит Вадим Иванчев.

По его словам, компании удалось очень легко и быстро получить финансирование в банке ВТБ, организации выделили персонального менеджера, процесс подачи документов и рассмотрение заявки были так же ускоренными и простыми, процесс подписания документов во время каждого из трех обращений занимал не более 5 минут, причем в удобно расположенном офисе банка. В общей сложности компания получила кредит на 6 месяцев, все суммы ежемесячно фиксируются в реестре по выплате, который так же легко и просто формируется при участии сотрудников организации и банка.

Выход из тупика

Еще одна компания, успевшая воспользоваться государственными мерами поддержки – один из крупнейших производителей и продавцов одежды, обуви и аксессуаров Finn Flare, имеющий порядка 135 магазинов в России и Казахстане.

«Fashion-бизнес оказался наиболее пострадавшим во время пандемии во всем мире. Более чем на 2 месяца мы вынуждены были закрыть все свои розничные магазины. Продажа велась только через Интернет-магазин, но он не смог компенсировать потери наших розничных магазинов. За 2 месяца убытки составили более 100 млн рублей. С подобной ситуацией столкнулись все продавцы одежды. Это общемировая проблема», — рассказывает президент компании Ксения Рясова.

По ее словам, компания платила часть эксплуатации торговым центрам, зарплату, налоги, аренду офиса и склада, транспортные, маркетинговые и другие расходы при практически очень маленькой выручке. Ситуацию еще более осложнил тот факт, что самоизоляция проходила за счет работодателя, а в компании работает 1200 человек. Из всех предложенных государством мер в Finn Flare воспользовались льготным кредитом под 2% от ВТБ. Другой банк поддержал компанию с выкупом осенне-зимней коллекции. Были организованы встречи со всеми арендодателями, и в 99% случаев компании удалось договориться о пересмотре условий аренды.

«ВТБ в этот кризис поразил нас четкой, слаженной и клиентоориентированной работой. Огромное спасибо всему коллективу банка. Процесс был сложный. Если мы удержим численность персонала не менее 90% от 1 апреля (а мы собираемся это сделать), то кредит в 108 млн рублей на зарплату с нас спишут», — поясняет Ксения Рясова.

Предприятиям, занятым производством, пришлось не легче, чем модному бизнесу. Заместитель генерального директора завода по переработке пластмасс «Аэлита», расположенного в Ленинградской области, Игорь Путинцев говорит, что пандемия практически привела к остановке продаж по каналам сбыта (ТЦ, промышленные ярмарки, торговые точки).

«Практически сразу наши контрагенты уведомили нас, что они не могут осуществлять торговую деятельность до окончания этого периода. На нашем предприятии работает 131 человек и 2/3 этого персонала связано с производством детской игрушки. Мы встали перед выбором, что делать с производством и, соответственно, с персоналом, занятым на этом производстве», — делится он возникшими трудностями.

Для предприятия очень своевременной и полезной оказалась мера кредитования на восстановление деятельности, предложенная ВТБ для этой компании.

«Выделенные средства позволят нам не останавливать производство детской игрушки, сохранить персонал, выплачивать своевременно зарплату сотрудникам. Предложение от банка поступило к нам 2 июня. После обсуждения механизма и условий получения кредита мы 3 июня направили в банк заявку, а 9 июня мы уже подписали кредитное соглашение. Таким образом, вся процедура заняла у нас 3 рабочих дня», — говорит Путинцев.

Всесторонняя поддержка

Кандидат экономических наук, финансовый директор ООО «Арсал» (г. Яровое, Алтайский край), советник генерального директора АО ПКФ «Силикатчик» (Барнаул, Алтайский край) Артем Поломошнов также уверен в эффективности мер поддержки бизнеса, предлагаемых государством. В холдинге, где он работает, развивается много бизнесов в разных направлениях, однако лично Поломошнов курирует добычу и реализацию на экспорт водных биологических ресурсов, а также производство строительных материалов.

«К сожалению, оба направления с приходом пандемии столкнулись с проблемами. Бизнес по добыче и переработке водных биологических ресурсов столкнулся с ситуацией, когда спрос во всех странах на креветку (а именно для корма этого продукта используется наш товар) снизился в связи с закрытием ресторанов по всему миру, а также с падением доходов населения. Кроме того, многие страны просто закрылись. В результате компания столкнулась с ситуацией, когда поступление средств от реализации товаров прекратилось, но при этом были необходимы средства для подготовки к новому сезону добычи ресурсов и собственно для непосредственно осуществления процесса добычи и переработки», — рассказывает Артем Поломошнов.

Бизнес по производству стройматериалов, в свою очередь, столкнулся с общим сужением строительного рынка (опять сказалось снижение платежеспособного спроса, а также завершение строительства по старым правилам — без использования эскроу-счетов, а по новым правилам не у всех строителей достаточно собственных средств, что ведет к сокращению объемов строительства).

«У нашего предприятия на выходе находится инвестиционный проект, реализованный на кредитные средства ВТБ, и по графику мы должны были начать в 2020 году гашение основного долга в размере 20 млн рублей, средства должны были быть заработаны запуском этого проекта. Очевидно, что в условиях пандемии запуск нового проекта не мог принести ожидаемые результаты, и нам грозила ситуация нехватки денежных средств», — обрисовывает Поломошнов сложившееся положение.

Ни один из вышеуказанных бизнесов не попал в перечень пострадавших отраслей, однако холдингу удалось воспользоваться некоторыми мерами поддержки, которые предложило государство.

«Кроме того, мы обратились за кредитом на пополнение оборотных средств по программе МСП в ВТБ, и в течение двух недель получили положительное решение о выделении кредитной линии, достаточной для организации бесперебойного процесса добычи и переработки водных биологических ресурсов», — рассказывает Поломошнов.

Бизнес по производству строительных материалов активно воспользовался снижением социальных отчислений до 15%, что ощутимо сократило налоговую нагрузку на предприятие. Кроме того, компания обратилась в банк ВТБ, который выдал организации инвестиционный кредит, с заявлением-просьбой о смещении на один год графика погашения инвестиционного кредита. «Мы получили на данный запрос положительное решение, что позволило нам сверстать кризисный бюджет без дефицита ликвидности», — резюмирует он.