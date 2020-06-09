Санкции против США: в бундестаге хотят защитить «СП-2»

Санкции США экстерриториального характера в отношении газопровода «Северный поток – 2» неприемлемы. Об этом газете «Известия» заявили депутаты немецкого бундестага.

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Германия готова разработать ответные меры, если Вашингтон не прекратит преследование проекта и занимающихся им компаний, среди которых есть и немецкие фирмы. Напомним, ранее стало известно, что США готовы наложить санкции на страховые компании, работающие с российскими судами-трубоукладчиками, завершающими проект.

Депутат от партии «Левые» Клаус Эрнст заявил газете, что ФРГ необходимо защитить себя от посягательств на свой суверенитет.

Представитель социал-демократов Тимон Греммельс в свою очередь выразил мнение, что запрет на обслуживание газопровода, обсуждаемый властями США, указывает на мнение в Вашингтоне о способности России закончить проект самостоятельно.

Несколькими днями ранее Эрнст, возглавляющий комитет бундестага по энергетике, заявил о возможных штрафных пошлинах на американский природный газ, если США не оставят попытки давления.

«Поведение США в этом вопросе больше не следует понимать как дружеский акт», – подчеркнул парламентарий. В то же время в немецком Минэнерго заявили, что «отвергают» экстерриториальные санкции против «СП-2».

Член фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Штеффен Котре также призвал ответить санкциями на давление Вашингтона. «Мы имеем дело с элементами экономической войны, которую ведут США, которые недобросовестными способами пытаются продвинуть на рынке собственную энергетическую промышленность. Со стороны правительства ФРГ безответственно допускать подобное», – считает он.

В конце 2019 года США ввели санкции на строительство «Северного потока – 2». Американские власти потребовали немедленно приостановить работы и вывести суда, в том числе и принадлежащие европейским компаниям, которые помогали в трубоукладке газопровода.

Буквально сразу после предупреждения американских властей от участия в строительстве «СП-2» отказалась швейцарская компания Allseas и вывела все свои суда. В результате трубопровод, построенный уже на 93,5%, пока остается недостроенным, без 160 км участка. Тогда российская сторона решила задействовать свои технические возможности, отметив, что проект будет реализован, но с некоторыми задержками.

«Уверены, что, несмотря на оказываемое США давление, строительство газопровода <...> будет успешно завершено», — считают в МИД РФ.

В то же время агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации США заявило, что Вашингтон «признал невозможность помешать строительству СП-2». У Штатов «нет рычагов влияния» на ситуацию с газопроводом через Балтику.

В декабре 2018 года около четырех десятков сенаторов США объявили о намерении внести в на рассмотрение резолюцию против «Северного потока — 2», требующую предпринять действия против «российской агрессии» в Балтийском море. Согласно тексту резолюции, необходимо свернуть проект российского газопровода, поскольку он несет угрозу энергетической безопасности Европы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал попытки помешать строительству газопровода всеми правдами и неправдами «камуфлированием недобросовестной конкуренции». Москва неоднократно подчеркивала –

«Северный поток – 2» представляет собой сугубо экономический проект, а все попытки придать ему политическую окраску – происки заинтересованных в европейском рынке конкурентов.

Германия, будучи союзником США по НАТО и важным экономическим партнером Вашингтона, не намерена отказываться от выгодного для себя газопровода из России. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, к примеру, в конце прошлого мая отвергла приглашение главы Белого дома Дональда Трампа принять участие в саммите G7, которым президент США стремится символизировать возвращение к нормальной жизни после пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

По словам высокопоставленного американского чиновника, лидеры двух стран не сошлись в ряде принципиальных международных вопросов, в том числе — в отношении экспортного газопровода из России в Европу по дну Балтийского моря «Северный поток — 2».

Чиновники, осведомленные о трансатлантических дискуссиях, сказали, что Трамп был в ярости из-за нежелания Меркель присутствовать на саммите.