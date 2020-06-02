Ауфидерзейн: «АвтоВАЗ» ушел с рынка Евросоюза

Европейские дилеры прекратили получать автомобили Lada, последняя партия была отгружена со склада эксклюзивного импортера «АвтоВАЗа» в Германии в марте этого года, а новых машин уже не будет. Об этом «Газете.Ru» сообщил генеральный дистрибьютор «АвтоВАЗа» в Европе Lada Automobile GmbH Deutschland.

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«Сейчас у нас на складе осталось только несколько машин Vesta в стандартных комплектациях. Другие машины уже распроданы нашим ритейлерам. В прошлом году «АвтоВАЗ» говорил, что будет постепенно сокращать поставки, теперь их больше нет и не будет. Сообщали, что через три года компания может вернуться, но это вряд ли возможно», – рассказал «Газете.Ru» представитель Lada Deutschland.

По словам собеседника, вероятность возвращения «АвтоВАЗа» с брендом Lada исключается из-за новой маркетинговой политики альянса (принята как ответ на «коронакризис») Renault-Nissan-Mitsubishi, составной частью которого является «АвтоВАЗ».

Согласно новой доктрине, Renault и его бюджетный бренд Dacia займут доминирующее положение на рынке Европы, в то время как другие участники альянса смогут присутствовать на этом рынке, только если их модели не конкурируют с этими брендами. В России модели российской компании как раз пересекаются с продукцией Renault по цене.

«Я не знаю смогут ли они вернуться на европейский рынок через три года, но сейчас нет ни единого шанса, что у них это получится»,

— заметил представитель генерального дистрибьютора Lada в Германии.

В Lada Deutschland сообщили, что в виду потери дистрибьюторства Lada компания вынуждена переключиться на продажи китайских электрокаров BAIC и JAC, а также электротехники SeaDoo. В компании «АвтоВАЗ» подтвердили информацию о том, что поставки автомобилей в Евросоюз прекращены.

«Мы уже давно заявили, что уходим из Европы. Там ввели новые экологические требования, и нам экономически нецелесообразно инвестировать в доработку двигателей в связи с небольшими объемами продаж. Что касается возвращения – в отдаленной перспективе это может произойти. С какой моделью – пока говорить совершенно рано», – рассказал «Газете.Ru» директор по коммуникациям «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

C начала 2020 года в ЕС действуют жесткие нормативы по выбросу СО2 – для легковых автомобилей он не должен превышать 95 г/км. Ни один из серийных автомобилей «АвтоВАЗа» не соответствует этим требованиям. Очевидно, что машины «АвтоВАЗа» ввезенные в 2019 году использовали ранее оформленные сертификационные документы.

С точки зрения дохода «АвтоВАЗ» лишился не очень многого, но с точки зрения имиджа – потери более ощутимые, считают эксперты. Последние данные по выручке (акционерное общество воспользовалось правом на закрытие информации в 2019 году) «АвтоВАЗа» датированы 2017 годом, тогда компания заработала от продажи машин в ЕС около 2,8 млрд рублей.

Линейка Lada в Европе включала модели Granta, Vesta и 4x4 (Niva).

В Европе эти автомобили были наиболее доступными наряду с китайскими, к примеру, Niva продавалась по цене 12-15 тыс. евро. Но объемы продаж неуклонно падали, в 2018 году российская компания реализовала в Европе 5325 автомобилей, преимущественно в Германии. Для сравнения, всего в 2018 году на экспорт было отправлено 38 тыс. машин Lada.

Сейчас всю политику «АвтоВАЗа» определяют люди из Renault, зачем им продвигать в Европе продукцию, которая потенциально конкурирует с Dacia и Renault, задается вопросом независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Пусть немного, но Lada могла отвоевать рынок у Dacia и Renault, альянс вполне устраивает, что «АвтоВАЗ» играет исключительно на своей территории и немного на традиционных рынках бывшего СНГ», – заметил Бургазлиев.

По его словам, сейчас автомобили Lada конкурентоспособны исключительно на рынка ЕАЭС, где защищены утилизационным сбором от таких серьезных игроков, как китайские автопроизводители и немецкий концерн Volkswagen.

Несмотря на то, что в Европе продавалось мало машин Lada, внедорожник Niva был культовой моделью для многих европейцев, считает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

Прекращения поставок такого сложного российского продукта в Европу – это удар не столько по репутации отдельной автокомпании, сколько по имиджу всей страны, полагает он.

«К примеру, «Ниву» поставляли в Европу со времен СССР, ее там использовали полицейские, егеря, фермеры. Брат Майкла Шумахера Ральф, бывший автогонщик «Формулы-1», возит на «Ниве» вино из своей винодельни, и с удовольствием публикует ее фотографии в соцсетях. Это реально редкий утилитарный автомобиль – доказательство того, что твоя страна может делать уникальный продукт и продавать его в цивилизованной стране. Минпромторгу есть над чем задуматься», – резюмировал Ифанов.