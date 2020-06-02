Гранит науки: как вузы последовали совету не повышать цены

К началу лета большинство вузов России опубликовали цены на контрактное обучение – из топ-10 по версии Round University Ranking этого не сделали только в МГУ. В прошлом году, по данным Росстата, платная учеба в высших учебных заведениях подорожала на 15-19%.

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Но тогда не было пандемии коронавируса, и огромное число россиян не лишилось части своих доходов из-за самоизоляции. Это прекрасно понимают в Министерстве науки и высшего образования. Поэтому еще в середине мая глава ведомства Валерий Фальков призвал вузы сохранить цены на уровне прошлого года. Такое предложение прозвучало на заседании Союза ректоров России, писала «Российская газета».

Вопрос платного образование дошел до самой вершины власти: в конце мая Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о снижении ставки по образовательным кредитам до 3% и продлить срок их погашения. Сейчас ставка по таким займам превышает 8%.

Немногим ранее в Госдуму поступил законопроект об увеличении числа бюджетных мест. По словам замминистра науки и высшего образования Дмитрия Афанасьева, на которого ссылается «Российская газета», в предстоящем учебном году за счет федерального бюджета в вузах дополнительно появится 11 тысяч бюджетных мест по наиболее востребованным направлениям. В первую очередь это коснется педагогических, медицинских и IT-направлений, написало издание.

Разумеется, это не покроет всех потребностей в высшем образовании среди выпускников. Поэтому тем, кто сдаст ЕГЭ хуже остальных, придется оценивать финансовые возможности для поступления на договорной, то есть – платной основе. Учитывая падение доходов населения из-за пандемии, этот вопрос становится более острым, чем в прошлом году.

Кто в деле

В беседе с «Газетой.Ru» представители двух вузов из Томска, попавших в топ-10 по версии Round University Ranking, рассказали, что приняли решение не повышать цены в этом году. Получить платное образование в Томском государственном (ТГУ) и Томском политехническом (ТПУ) можно по ценам прошлого года. При этом, в обоих университетах подходящие программы смогут найти как те, кто хочет получить техническую, так и гуманитарную специальность.

Самая дорогая специальность в ТПУ – дизайн – обойдется в 295 тысяч рублей ежегодно. Несколько дешевле – ядерные физика и технологии, проектирование, эксплуатация и инжиниринг атомных станций, а так же электроника и автоматика физических установок. Эти специальности стоят по 273 тыс. руб. в год.

Самая доступная специальность в университете – прикладная математика и информатика – стоит 179 тысяч рублей в год. Подавляющее большинство оставшихся программ подготовки обойдется в 197 тысяч рублей в год. Это – физика, информатика и вычислительная техника, оптотехника, приборостроение, электроэнергетика и электротехника, машиностроение, робототехника, биотехнология, материаловедение, инноватика и другие. При этом в университете действует скидочная программа для малоимущих.

В ТГУ дороже всего – в 252 тыс. руб. в год – обойдутся дизайн, а так же творческие программы специалитета: литературное творчество, художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором, музыкально-театральное искусство и графика. Большинство технических специальностей обойдутся в 156 тысяч рублей в год.

Сохранить цены решили и в МФТИ: как и в прошлом году, обучиться технической физике там можно за 315 тысяч в год. Все остальные специальности – по 270 тысяч.

В питерском ИТМО не стали следовать общему тренду и подняли цены на некоторые специальности. Так, бизнес-информатика, интеллектуальные системы в гуманитарной сфере, иностранные языки и IT, а также информатика и программирование теперь стоят 208 тысяч в год, а не 200, как в 2019-м. Лазерная фотоника и оптоэлектроника, а также низкотемпературная техника и информационные технологии в энергетике подорожали с 273 до 277 тысяч рублей.

Сохранить цены, как в большинстве вузов, по подсчетам «Газеты.Ru», решили в СПбГУ, в МИСиС, в РУДН и РУДН.

Можно сэкономить

В России по-прежнему действует налоговая норма, которая позволяет получать вычет на образование. Поэтому на деле цены университетов несколько ниже – но это касается только тех, кто официально платит НДФЛ.

В двух словах, суть довольно простая: уплатив определенную сумму налога с зарплаты, можно вернуть часть этого налога, если вы потратили деньги на платное образование. Для детей и подопечных максимальная сумма возврата ежегодно составляет 50 тысяч рублей. То есть, если сумма уплаченного НДФЛ равна или превышает эту сумму, ее можно вернуть через налоговую службу.

Потратив 100 тысяч на обучение, можно вернуть от этой суммы 13%, то есть – 13 тысяч рублей.