Дорогой корнавирус: в ООН оценили расходы на борьбу с пандемией

На устранение последствий коронавируса потребуется в три раза больше средств, чем ожидалось - $6,7 млрд вместо $2 млрд, подсчитали эксперты Организации объединенных наций.

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«Если мы не предпримем действия сейчас, то нам следует быть готовыми к существенному росту конфликтов, голода и бедности», — цитирует Associated press заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока.

План по сбору средств для борьбы с коронавирусом анонсировал 25 марта генсек ООН Антониу Гутерриш. Он сказал, что деньги пойдут беднейшим странам мира, пострадавшим из-за распространения вируса. Первоначально на эти цели планировалось собрать $2 млрд.

В апреле сообщалось, что план по сбору средств от различных государств выполнен лишь частично — около $700 млн — и ООН заявляла о необходимости срочно дофинансировать антивирусную программу. Сейчас собрано порядка 1 млрд.

При этом, дополнительные средства нужны не только для борьбы с коронавирусом, но и для того чтобы и дальше осуществлять другие гуманитарные программы, запланированные еще до пандемии.

^^^До пика далеко, а денег уже не хватает^^

Гуманитарная помощь потребуется 37 беднейшим странам мира, в первую очередь на африканском континенте. Ранее ООН прогнозировала, что COVID-19 может унести жизни не менее 300 тысяч жителей Африки и других континентов. Особенно уязвимыми считаются Бенин, Джибути, Либерия, Мозамбик, Пакистан, Филиппины, Сьерра-Леоне, Того и Зимбабве. При этом наиболее бедные страны мира достигнут пика пандемии только в следующие 3 - 6 месяцев.

Но уже сейчас в этих странах наблюдается падение доходов, в том числе от экспорта, сокращение рабочих мест, перебои с поставками продовольствия, рост цен, проблемы с медикаментами.

Кроме ООН ряд глобальных институтов сообщает о наращивании планов по поддержке стран, наиболее критично пострадавших от коронавируса. Всемирный банк 8 мая сообщил, что выделит Эквадору кредит $500 млн на борьбу с последствиями коронавируса для экономики. Срок погашения долга — 28 лет. Ранее стране также выделил $4,2 млрд МВФ.

Пандемия требует дополнительных расходов не только от ООН, МВФ, Всемирного банка, других институтов развития и частных фондов.

Коллапс производства и потребительского спроса на фоне пандемии коронавируса вынуждает правительства разных стран экстренно расширять программы фискальной поддержки корпоративного и частного секторов экономики.

Крупнейшие центробанки также планируют усиливать монетарное стимулирование национальных финансовых институтов, чтобы избежать кризиса ликвидности, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер.

Вирус добивает даже сильную экономику

«Например, третья экономика мира, японская, долгое время балансирующая на грани рецессии еще до эпидемии, в скором времени, очевидно, покажет одно из самых больших падений ВВП. Для минимизации последствий кризиса Япония ввела рекордный по объему план господдержки малого бизнеса и домохозяйств в размере $994 млрд», — уточняет Зельцер.

План был принят еще в начале апреля, но позднее правительство решило расширить программу финансирования корпоративного сектора еще на $165 млрд путем выпуска гособлигаций. Причина столь внушительного увеличения пакета мер обусловлена масштабами японской экономики ($5,1 трлн) и подавляющей долей сферы услуг — свыше 62% в структуре. Именно сектор услуг в большей степени пострадал от крушения потребительского спроса.

Рост количества безработных в США — свыше 33 млн человек — потребовал от американских фискальных и монетарных властей принятия беспрецедентного пакета мер. «В марте администрация Белого дома анонсирует программу на $100 млрд. А уже в начале апреля согласовывается пакет в размере $2,3 трлн. Средства пойдут на льготное кредитование и частного сектора. А на финансирование выпадающих доходов бюджетов городов и округов выделяется еще порядка $500 млрд путем выпуска муниципальных облигаций», — добавляет эксперт.

В конце апреля Сенат США был вынужден расширить программу материальной помощи — до $480 млрд здравоохранению, субъектам малого и среднего предпринимательства, а также на прямую поддержку гражданам, потерявшим работу.

Администрация Дональда Трампа также рассматривает план экстренной поддержки нефтяной отрасли. «Суммарный объем господдержки может достигать 15% ВВП США», — отмечает Зельцер.

Похоронный марш для сферы услуг

Довольно эффективными оказались меры противодействия эпидемии в Китае, что позволило промышленности страны восстановить свой потенциал уже к концу апреля, считает эксперт. По его мнению, страны с высоким удельным весом промпроизводства на уровне 50% (Китай, Южная Корея, Индия) будут иметь меньше затруднений в реализации программ выхода из кризиса.

«Напротив, страны с высокой долей сектора услуг, от 70% и выше (Гонконг, Кипр, Великобритания, Франция, Испания), будут испытывать существенное социально-экономическое давление, процесс преодоления кризиса может растянуться на несколько лет и потребует все новых и новых мер господдержки», — резюмирует Зельцер.

В России ситуация аналогична общемировой – обозначился явный тренд на рост расходов государства на борьбу с коронавирусом и кризисной ситуацией в экономике. При этом экономическая ситуация в стране довольно тревожная, отмечают эксперты. По прогнозу ВШЭ, порядка 25% работников в этом году потеряют зарплату или будут получать ее в неполном размере.

Правительство РФ утвердило два антикризисных пакета мер государственной поддержки граждан и бизнеса. Оба пакета оценивались примерно в 2,1 трлн рублей. Но уже анонсированы третий и четвертый антикризисные пакеты и общенациональный план борьбы с кризисом. Какими будут дополнительные объемы госрасходов — точно не известно.

На совещании президента Владимира Путина с главами регионов накануне майских праздников один только Минтранс запросил дополнительно 30 млрд рублей на поддержку железнодорожной, автомобильной и речной отраслей.

Уточнялось, что авиационной отрасли, как наиболее пострадавшей, также будет оказана усиленная поддержка из средств бюджета.

По 400 млрд ежемесячно

«По оценкам Минфина, после принятия третьего пакета мер суммарная поддержка экономики и граждан может достигнуть 6,5% ВВП, во что верится с трудом, поскольку деньги до реально нуждающихся пока что доходят с трудом», — говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

«Очевидно, что в мае карантин продлится и перезапуска экономики, по крайней мере в Московском регионе и Санкт-Петербурге не произойдет. Соответственно, как минимум каждый месяц простоя экономики будет обходиться бюджету дополнительно в 400 млрд рублей на заработные платы и другие социальные выплаты», — говорит ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Власти пытаются сейчас обходиться не прямым предоставлением денег, а облегчением доступа к источникам финансирования. Речь о бесплатных кредитах на заработные платы сотрудникам, отсрочка налогов, отсрочка платежей по аренде, отмечает эксперт.

«С одной стороны, в условиях ограниченности ресурсов — это правильный подход, но с другой, такие полумеры поддержки «убьют» малый и средний бизнес, который также является одним из источников дохода государства. То есть этими действиям правительство снижает будущие доходы и плодит дополнительные расходы», — заключает Капустянский.