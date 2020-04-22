Рубль под давлением нефти: что будет с национальной валютой

После вчерашнего обвала рубль на Московской бирже в среду утром 22 апреля по инерции снижался. Курс доллара в начале торгов вырос на 30 копеек, курс евро — на 31 копейку. В итоге курс доллара на открытии торгов составлял 77,38 руб., евро — 84,03 руб.

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Сейчас рубль укрепляется. Доллар торгуется у отметки 76,50 руб., евро — 83,12 руб.

Развороту рубля от снижения к росту отчасти способствовала растущая поддержка со стороны отечественных экспортеров. «Сейчас, в этот период до конца месяца они обменивают валютную выручку на рубли для уплаты НДПИ и налога на прибыль», — говорит директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Регулятор не дремлет

Поддерживает рубль и политика ЦБ РФ, считают эксперты. «Мы видим, что ЦБ вернулся к наращиванию объемов продажи валюты. Полагаем, что объёмы продаж продолжат расширяться», — говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Регулятор отчитался о рекордных тратах на бирже для поддержания курса нацвалюты. Но известно это стало только в среду.

Как следует из отчета ЦБ на официальном сайте регулятора, 20 апреля было продано валюты на 16,8 млрд, 17 апреля в объеме 14,8 млрд руб.

Итого, на стабилизацию курса рубля было потрачено более 30 млрд рублей. Помогло, как видим, не очень.

Сколько ЦБ потратит в среду и четверг на стабилизацию валютного курса, будет известно не ранее 24 апреля, когда ЦБ проведет очередное заседание.

Эксперты единодушны во мнении, что ослабление российской валюты было связано в первую очередь с падением цен на нефть. 20 апреля в ходе торгов стоимость нефти марки WTI достигала минус $40,32 за баррель. Это беспрецедентный исторический минимум.

Brent на торгах в среду снижается почти на 1% — до $18,99.

Стоимость нефти падает из-за остановки мировой экономики, связанной с пандемией коронавируса, и наполнением хранилищ. И сейчас нет железобетонных оснований полагать, что нефть достигла дна, полагает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«На волне паники, крайне низкого спроса, отсутствия возможности хранить ее и массовых распродаж нефти котировки Brent могут в моменте достигнуть уровня $15 и даже $10 за баррель», — считает Капустянский.

Также в случае, если экономику США не начнут оживлять, история, связанная с майским поставочным фьючерсом на WTI на NYMEX, когда цена контракта снижалась более чем до минус $40 за баррель может повториться уже с июньским фьючерсом, добавляет эксперт.

Не надо паники

В России призывают не беспокоиться из-за обрушения нефтяных котировок и связывают обвал со спекуляциями. Министр энергетики России Александр Новак считает, что коллапс нефтяных котировок произошел в связи с распродажей фьючерса с поставкой в мае в момент окончания торгов, отсутствием спроса на дополнительные поставки нефти в мае и вероятностью заполнения хранилищ.

Речь шла о торговле производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не «придавать апокалиптическую окраску» движениям цен на нефть. «Все специалисты дают отчет себе, что это не является поводом для чрезмерно негативных оценок текущей реальности», — пояснил он.

Эксперты не разделяют оптимизма властей и не исключают дальнейшего усиления волатильности нефтяного рынка и слабости нацвалюты в ближайшее время. «В краткосрочной перспективе нефтяные котировки Brent могут снижаться ниже 15-20$, WTI могут уходить ниже 10 - 13$, переходы WTI в июньском контракте в отрицательную зону (из-за действий спекулянтов) в месячной перспективе также не могут исключаться, хотя и не видятся столь вероятными», — говорит Покатович.

В этих условиях курс рубля будет формироваться в диапазоне 76 - 78,5 рублей за доллар, уточняет эксперт.

Но если нефтяные коллизии продолжатся, а негативная и эмоциональная реакция инвесторов перейдет в формат новой волны глобального risk-off, рублевая валюта на время может ослабляться к уровням 80 рублей за доллар, добавляет Покатович.

Напомним, ранее глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что до конца года доллар не выйдет за пределы 80 рублей, а потом рубль вернется к росту.

Наверняка ЦБ РФ продолжит сглаживать динамику рубля валютными интервенциями в критические моменты, считают эксперты. «Это доказано уже на практике. В кризисные годы. Тем более, что пока регулятору это выходит не так дорого», — уточняет Капустянский.

«Но возможности интервенций будут сокращаться, поскольку при таком уровне цен на нефть у властей будет желание минимально тратить валютные резервы, — говорит эксперт компании XCritical Ян Арт.