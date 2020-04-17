Еще 10 дней отдыха: россиянам старше 65 лет продлили больничный

В период с 20 по 30 апреля работающим россиянам старше 65 лет будут оформлены электронные больничные в связи с продлением режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Как отметили в Минтруде России, дополнительные документы предоставлять не надо.

«Принято решение о временном порядке дистанционного оформления электронных больничных работающим гражданам 65 лет и старше на период самоизоляции с 20 до 30 апреля.

Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

Реклама

Этот больничный будет оформлен тем, кто не находится в отпуске или не работает дистанционно. Цель таких мер, как выписывание больничного, — борьба с распространением коронавируса по территории России, а также предоставление всех условий для соблюдения режима самоизоляции.

«Электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС напрямую работнику за весь период в течение 7 календарных дней со дня формирования больничного. Этот механизм позволяет не отвлекать средства работодателя даже на короткое время», — добавили в ведомстве.

Расчет пособия будет происходить по общим правилам. Если у работника имеется стаж больше восьми лет, то дни временной нетрудоспособности оплачиваются в полном объеме. Для расчета размера пособия берется заработок за два года, но при этом ограничивается среднемесячным заработком в размере 69961,65 рубля.

Ранее подобные меры были приняты в период с 6 по 19 апреля. Этот больничный в упрощенном режиме был оплачен примерно 530 тыс. работающих граждан старше 65 лет, передает ТАСС.

В Москве, где наблюдается самое активное распространение коронавирусной инфекции, обязательный режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также для тех, у кого имеются хронические заболевания, был введен 23 марта. Он подразумевает запрет на выход из дома, при необходимости помощь могут оказать волонтеры (подробную информацию можно узнать на мывместе2020.рф).

По мнению медиков, граждане старше 65 лет входят в группу риска. Как отметила ранее главный гериатр Минздрава, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева, с возрастом повышается риск того, что заболевание будет проходить в тяжелой форме.

«Риск тяжелого течения вирусной инфекции, о которой мы говорим, и риск даже смертельного исхода в возрасте «60 плюс» — 3,3%, в возрасте «70 плюс» — 8%, в возрасте «80 плюс» — 15 и даже 20%», — приводит ее слова РИА «Новости». По словам Ткачевой, это связано с ослабленным иммунитетом, поэтому для пожилых людей любая инфекция опаснее, чем для молодых пациентов.

На сегодняшний день коронавирусная инфекция распространилась по всей России, затронув 85 регионов страны. Всего выявлено 32008 случаев заболевания. За весь период распространения вируса в России от него умерли 273 человека, при этом 2590 инфицированных выздоровели.

В настоящее время власти Москвы призывают пациентов, которые перенесли заболевание и полностью излечились от коронавируса, сдавать плазму крови для помощи заболевшим. Как отмечает столичный оперштаб, «донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом и при этом не имеющий хронических заболеваний». Кроме того, у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

«Ежедневно от инфекции излечиваются около 100-150 человек. Сейчас таких людей уже около 1500, а значит, в Москве есть потенциальные доноры. Я обращаюсь с просьбой к этим людям. Наши врачи помогли вам справиться с инфекцией — помогите и вы тем, кто сейчас находится в больнице», — обратилась к москвичам вице-мэр города Анастасия Ракова. Для этого можно позвонить на горячую линию 8 (495) 870-45-16.

По данным медиков, в крови выздоровевших после инфицирования есть антитела к этому вирусу, поэтому ее можно использовать для лечения больных коронавирусом. По словам Раковой, донорам будут положены денежные выплаты.

В Москве зарегистрировано больше половины всех заболевших — 18105 человек.