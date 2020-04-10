«Система раскачивается»: Набиуллина предрекла падение ВВП

Динамика роста российского ВВП в 2020 году может быть отрицательной, считают в Банке России. Об этом сообщила 10 апреля на своей второй онлайн пресс-конференции глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина.

Реклама

Это не прогноз, а только оценка, подчеркнула она. По словам чиновницы, больше всего пострадает второй квартал текущего года, однако есть шанс, что рецессии удастся избежать.

«Если говорить о рецессии, это обычно два квартала отрицательных темпов роста, мы в качестве базового предположения исходим из того, что основной отрицательный эффект будет во втором квартале, а

третий квартал по отношению ко второму будет уже лучше, и будет плюсовым», — сказала глава ЦБ.

Состояние экономики

Цены на нефть стабилизируются на фоне переговоров ОПЕК+, однако на сегодняшний день остаются низкими, отметила Набиуллина. Она сообщила о замедлении экономической активности в мире и в стране. Объем входящих платежей снизился на 18% по сравнению с уровнем, типичным для апреля. Наиболее пострадал сектор услуг, меньше всего были затронуты производство и продажа лекарств, продуктов и других товаров.

По данным еженедельного опроса Банка России, 84% компаний сообщают о негативном влиянии коронавируса и его последствий — например, падения курса рубля — на свой бизнес. На прошлой неделе таких было 73%.

При этом 40% компаний сообщили о том, что клиенты переносят или отменяют свои заказы, а почти 30% зафиксировали перебои в поставках. Напротив, 15% компаний отметили рост спроса на свои товары.

По словам Набиуллиной,

годовая инфляция в стране в марте ускорилась до 2,5% против 2,3% в предыдущем месяце,

недельная за последние три недели превышает типичный для этого периода рост цен. Годовая инфляция по состоянию на 6 апреля составила 2,8-2,9%.

«Это более быстрое возвращение годовой инфляции к цели, и оно соответствует нашим ожиданиям краткосрочных эффектов от ослабления валютного курса и увеличения спроса на некоторые товары в связи с мерами по борьбе с эпидемией», — отметила Набиуллина.

Этот эффект будет сглажен укреплением курса рубля в последние дни, подчеркнула она. Однако уже в середине года баланс рисков для инфляции начнет смягчаться в сторону дезинфляционного влияния сдержанного спроса.

На финансовом рынке сегодня наблюдаются улучшения, поскольку волатильность акций и колебания российской валюты уже не такие сильные.

Облигации на данный момент несколько теряют в доходности. 8 апреля Минфин вновь вернулся к проведению аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), которое было прервано практически на полтора месяца. Сумма проданных ОФЗ составила 22 млрд рублей. Сегодня доля иностранцев на этом рынке не меняется и достигает 30-31%, сообщила Набиуллина.

Банковский сектор на данный момент довольно стабилен,

уточнила глава ЦБ. В конце марта кредитная активность повысилась: в частности, на 2,5% вырос объем займов российским компаниям. По ее словам, причиной может быть потребность компаний в деньгах для покрытия текущих затрат, в том числе из-за дополнительных выходных. Кроме того, свою роль могло сыграть ожидание, что в дальнейшем банки «будут более консервативны в выдаче кредитов». Розничный портфель при этом вырос примерно на 1,9%.

Вклады в последнюю неделю марта показали небольшой рост — 0,5%, что сгладило зафиксированное ранее падение. «Это могло быть связано как с завершением периода повышенного спроса на товары, так и с некоторым увеличением депозитных ставок банками», — сообщила Набиуллина. Ликвидность банковского сектора поддерживает также рост средств российских предприятий.

Старые меры

Глава Банка России также рассказала, как работают принятые ЦБ меры по поддержке малого и среднего бизнеса (МСП). Для этого была разработана программа льготного финансирования банков под 4%: условием для получения кредитов по ней является отказ от сокращения кредитного портфеля МСП.

В начале недели банки с рейтингом А-, необходимым для участия в программе, получили от финансового регулятора проекты договоров, позволяющих получать такие займы от ЦБ. Из десяти ведущих банков эти договоры подписали три — ожидается, что сами кредиты они возьмут уже на следующей неделе. Остальные в это время, вероятно, подпишут свои соглашения.

Набиуллина считает такие результаты низкими. Зарплатная часть программы оказалась более популярной: поступило более 900 заявок на почти 6 млрд рублей. На данный момент удовлетворено 234 на 76 млн. «Система раскачивается очень медленно, это не может нас удовлетворять», — призналась глава Банка России.

Ситуация в области реструктуризации кредитов МСП лучше. Число обращений по этой программе со 2 по 7 апреля увеличилось на 22%, составив более 21 тыс., сообщили ЦБ крупные банки. Рассмотрено более 4,5 тыс. заявок, из них 97% удовлетворено. Еще 16 тыс. ожидают рассмотрения. Бизнес-объединениям будет позволено выступать в роли модераторов в спорах между предпринимателями и банками.

Число заявлений на реструктуризацию кредитов населения с 20 марта достигло 107 тыс. При этом 79% обращений — по потребительским кредитам, 21% — по ипотечным. Скорость подачи заявок растет: большая их часть пришлась на период с 1 по 7 апреля.

Удовлетворено было только около 15% рассмотренных обращений.

Высокое число отказов может быть связано с тем, что эта статистика включает данные за период до вступления в силу закона о льготном периоде по кредитам, то есть по программам самих банков.

Новые меры

ЦБ также анонсировал новые меры поддержки бизнеса.

«Мы расширили перечень пострадавших отраслей, к которым применяются регуляторные послабления Банка России по неухудшению оценки качества ссуд и отсутствию требований по формированию дополнительных резервов. В расширенный перечень вошли: жилищное строительство. Далее в расширенный перечень вошли деятельность автовокзалов и автостанций; вспомогательная деятельность, связанная с воздушным транспортом — это, в частности, аэропорты; производство, торговля, ремонт и обслуживание автотранспорта; бытовые услуги», — сообщила Набиуллина.

Меры поддержки были также распространены на лизинговую отрасль. Теперь

банки могут не ухудшать оценку реструктурируемых долгов тех лизинговых компаний, которые в свою очередь пошли навстречу пострадавшим от коронавируса заемщикам.

Финансовым организациям можно будет выдавать ипотечные кредиты дистанционно. Кроме того, до конца сентября 2020 года банки также могут не переоценивать стоимость залога 1 и 2 категории по выданным кредитам, основываясь на цене на момент начала текущего года. Банкам также рекомендуется перенести решение о выплате дивидендов на осень.

Страховым организациям и пенсионным фондам будет позволено до 30 сентября не выполнять требования по максимальной доле корпоративных ценных бумаг для инвестирования собственных средств страховщика.