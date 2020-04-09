Правила ПАСЕ: в Швеции призвали к санкциям против России

Депутаты Риксдага — парламента Швеции — от либеральной Партии Центра Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали Европу снова ввести санкции против России в Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщает RT.

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В обращении депутатов подчеркивается, что ограничения в ПАСЕ не изменили политику Москвы в том направлении, в каком бы хотелось Европе. Шведские парламентарии заявили, что Россия после вхождения Крыма в ее состав ведет себя не так, как того требует ПАСЕ.

В феврале нынешнего года Украина выразила разочарование принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры при нарушениях уставных обязательств со стороны какой-либо страны, заявив, что Европе грозит «мировоззренческий кризис».

Киев заявил, что такой шаг со стороны СЕ представляет угрозу для будущего Европы, и заодно снова обвинил организацию в отступлении от собственных уставных целей после отсутствия «должной» реакции на якобы «агрессию» России.

«Недальновидные действия Совета Европы только усиливают чувство безнаказанности, дополнительно поощряют Россию. Ожидаем, что уже в ближайшее время будет продемонстрирован механизм привлечения к ответственности тех, кто дерзко нарушает международное право», — выразила надежду Украина.

Впрочем, основные претензии Украины к Европе состоят в другом — месяцем ранее Парламентская ассамблея Совета Европы ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме. Решение евродепутатами было принято вечером 29 января на пленарной сессии ПАСЕ.

Возвращение парламентариям из России всех прав поддержали 96 делегатов, против высказались 44 политика, еще семеро европейских депутатов воздержались от того, чтобы отдать свой голос.

Интересно, что член украинской делегации в ПАСЕ Юлия Левочкина проголосовала за возвращение России в ассамблею. Кроме того, украинский парламентарий поддержала новую санкционную процедуру, которая почти лишает возможности ввести санкции против России в будущем.

«В ПАСЕ возобладал здравый подход, а русофобы остались в меньшинстве», — пояснил в этой связи председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В свою очередь, глава российской делегации Петр Толстой подчеркнул, что любые ограничения РФ в ПАСЕ приведут к системному кризису Ассамблеи.

В начале нынешнего года ПАСЕ заявила, что намерена наблюдать за процессом внесения поправок в Конституцию России.

«Ассамблея предлагает комитету по мониторингу внимательно следить за процессом внесения поправок в Конституцию, который сейчас идет в Российской Федерации», — подчеркнули в ПАСЕ.

Кроме того, ассамблея призвала Россию уважать и выполнять решения Европейского суда по правам человека. Также в резолюции ПАСЕ призвали мониторинговый комитет как можно скорее представить полный доклад по вопросу конституционных поправок в России.

В июне прошлого года страны-участницы ассамблеи голосовали по вопросу возвращения России ее прав в полном объеме.

Депутаты от Украины, Грузии, Эстонии, Латвии и Литвы единогласно выступили против. Большинство британских и шведских депутатов также не захотели видеть РФ на сессии.

Возвращение России ее прав поддержали единогласно Франция, Испания, Ирландия, Норвегия, Исландия, Австрия, Кипр, Турция, Азербайджан, Андорра, Сан-Марино и Сербия. Кроме того, в поддержку России выступила большая часть депутатов из Германии, Армении, Чехии, Португалии, Молдавии, Нидерландов, Бельгии, Швейцарии, Словакии, Италии и Хорватии.

Сразу после принятия резолюции делегация Украины объявила о своем выходе из ПАСЕ, правда, затем украинцы вернулись в Совет Европы. Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал решение ПАСЕ шагом к признанию российской юрисдикции над Крымом, а также к «снижению санкционного давления» на Москву.

Отметим также, что Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам общенародного референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение полуострова с РФ. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт навсегда» — крымчане сделали свой выбор.

Совет Европы был основан в 1949 году и является старейшей в Европе международной организацией. В его состав входят 47 государств с общей численностью населения более 800 млн человек.