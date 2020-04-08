ВТО поддержала России: Киев проиграл спор о пошлинах

Всемирная торговая организация обязала Украину устранить многочисленные нарушения в части расчета демпинговой маржи на российский нитрат аммония, а также обязала исключить компанию «ЕвроХим» из-под действия антидемпинговых мер.

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Как сообщает Министерство экономического развития РФ, в 2015 году Москва начала оспаривать антидемпинговые пошлины Киева на российский нитрат аммония, рассчитанные с применением методики «энергокорректировок». В итоге третейский орган ВТО постановил, что украинская торгово-экономическая политика нарушает правила ВТО.

«Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров», — говорится в сообщении ведомства.

В прошлом месяце Всемирная торговая организация в двух пунктах удовлетворила апелляцию Киева по поводу падения объемов ввоза в Россию с Украины железнодорожной продукции. При этом ВТО признала, что сокращение импорта было вызвано экономической ситуацией, а не нарушениями российской стороны.

Падение объемов ввоза в Россию с Украины железнодорожной продукции вызвано экономической ситуацией, а не нарушениями российской стороны — так в Минэкономразвития РФ прокомментировали решение панели арбитров Всемирной торговой организации по апелляции Киева.

Жалоба касалась якобы ограничений на импорт в Россию вагонов, подвижного состава, стрелочных переводов.

«Апелляционный орган при этом полностью подтвердил выводы третейской группы об отсутствии каких-либо систематических нарушений правил соглашения ВТО о технических барьерах в торговле со стороны РФ», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Между тем в двух пунктах ВТО удовлетворила требования украинской стороны.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров указал, что таким поведением Киев не поможет себе, а только ухудшит отношения с одним из главных торгово-экономических партнеров — Россией.

За месяц до этого «Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» подали совместное заявление в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в котором обвинили Россию в антиконкурентных действиях при поставках дизельного топлива и сжиженного газа.

Так, российским компаниям из бюджета компенсируют расходы, связанные с производством и экспортом нефтепродуктов. Это происходит через возврат акцизов и, по словам истца, нарушает нормы Всемирной торговой организации.

«Благодаря субсидированию доля российских нефтепродуктов в общем импорте на рынке дизтоплива достигла 47%, по сжиженному газу — 55%, при этом существенно сократилась доля поставок из Белоруссии, Литвы, Польши. Украинские производители настаивают на компенсационных мероприятиях в виде пошлин субсидированного импорта по ставке 8,46%», — говорится в заявлении Киева.

В «Укртатнафта» также напомнили, что сокращение зависимости от поставок российских энергоносителей является одним из ключевых поручений правительства страны.

Год назад Украина проиграла во Всемирной торговой организации спор с Россией. Она признала обоснованным запрет РФ на транзит украинских товаров через свою территорию на рынки Средней Азии. Это был уже третий проигрыш Украины в ВТО.

Украина в жалобе в ВТО обвиняла Россию в нарушении обязательств по транзиту своих товаров в страны Средней Азии.

Спор двух стран был обозначен как «Дело DS512: Россия – меры по транзитным перевозкам».

По данным издания, ВТО встала на сторону России, заявив, что в 2014-2015 годах политическая ситуация на Украине несла существенные угрозы для российской национальной безопасности. Таким образом, ограничение транзита по этой причине нарушением не признано.

Транзитный спор был ключевым торговым противостоянием Москвы и Киева. Запрет России заблокировал наиболее краткий путь украинских товаров на рынки Средней Азии.

В 2016 году РФ запретила железнодорожный и автомобильный транзит для украинской продукции, которая направляется в Казахстан и Киргизию. Позднее запрет расширили на другие среднеазиатские страны. Россия мотивировала свои действия нормой статьи XXI ГАТТ («Исключения по соображениям безопасности»), которая допускает введение защитных мер в случае угрозы национальной безопасности.

Украина ежегодно теряет до $20 млрд из-за ограничений в торговых отношениях с Россией. Такие данные приводил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Мы фактически ежегодно теряем от взаимных санкций и ограничений, которые введены и действуют, к сожалению, сегодня между Украиной и Россией, до $20 млрд экспортной выручки», — цитировал Медведчука телеканал Newsone.