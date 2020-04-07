«Конец цивилизации бизнеса»: в России растет число банкротств

За I квартал 2020 года в стране зарегистрировали на 68% больше банкротств, чем за аналогичный период в прошлом году, следует из сообщений арбитражных управляющих в «Федресурсе».

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По данным Единого Федерального реестра сведений о банкротстве, суды в январе-марте этого года признали банкротами более 22 тыс. граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Отмечается, что рост количества банкротов в последние годы ускоряется.

Эксперты считают, что такая динамика — первые отголоски наступившего кризиса.

«За февраль-март ситуация успела сгубить некоторые небольшие кафе, ресторанчики и парикмахерские, которые первые пострадали из-за того, что люди сидят дома. Предприятий МСП на самом деле миллионы, и в абсолютном значении текущий рост не настолько радикален, как кажется. Однако основную силу удара мы увидим уже во II квартале», — говорит директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов.

Негативная динамика в малом бизнесе России связана не только с кризисом, но и со средой для ведения бизнеса, поясняет доцент Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Виктор Солнцев. Согласно его оценкам, последствия тройного кризиса — экономического, пандемического и нефтяного — будут весьма серьезными.

«Если сегодня в реестре МСП примерно 6 миллионов субъектов, то после кризиса там может стать на треть меньше, и это оптимистический прогноз. Есть и более пессимистический. На мой взгляд, именно исходя из него нужно разрабатывать меры государственной поддержки, чтобы заблаговременно оказать помощь, необходимую для малого бизнеса»,

— отмечает Солнцев, добавляя, что текущее соотношение курсов валют делает нерентабельной значительную часть мелкооптовой торговли и производство с использованием импортного сырья.

Предприниматели заявляют, что предложенные на данный момент правительством меры поддержки мало кому помогут. Одна из таких — полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве в отношении системообразующих и стратегических предприятий, а также организаций и индивидуальных предпринимателей, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.

Адвокат Санкт-Петербургской коллегии адвокатов Сергей Корнев обращает внимание на тот факт, что на практике большинство организаций не попадают в категории, к которым мораторий применим.

Эксперт также указывает, что нормативные акты составлены так, что к государственным органам, необоснованно ограничившим деятельность субъекта предпринимательской деятельности, будет практически бесперспективно предъявить финансовую претензию. По документам выходит, что пострадали предприниматели от короновируса, а не от административных ограничений и решений органов власти, рассуждает Сергей Корнев.

По мнению эксперта,

временное блокирование деятельности судов и объявление моратория узкому кругу субъектов нарушает принцип равенства всех перед законом и приведет лишь к валу заявлений и дел о банкротстве в дальнейшем, с которым суды точно не справятся.

«Созданная сегодня нездоровая правовая почва приведет к временному разрушению механизма цивилизованного окончания бизнеса в случае его неплатежеспособности. Законодательные инициативы по упрощению и изменению процедур банкротства физических лиц, рассматриваемые законодателем сегодня, являются сырыми и не продуманными», — резюмирует адвокат.

Олег Шибанов, в свою очередь, добавляет, что из-за введенного моратория неясно, в каком статусе сейчас находятся предприятия, успевшие обанкротиться до объявления данной меры поддержки.

«При этом сложно сказать, «мертвые» позавидуют «живым» или же «живые» — «мертвым», которым еще придется биться за существование предприятия. Данная мера хороша для поддержки граждан, но плоха для бизнеса», — говорит эксперт.

Виктор Солнцев из РАНХиГС напоминает, что признание банкротом делает невозможным управление компаниями и ведение бизнеса в течение пяти лет, поэтому мало кто хочет становиться банкротом по собственной воле — это лишает возможности открыть свое новое дело. Однако, по его словам, наиболее оптимальным решением в этой ситуации было бы оказание поддержки МСП и населению в целом со стороны банков-кредиторов: проведение реструктуризации кредитов, предоставление кредитных отсрочек и ипотечные каникулы.