Прививка для автопрома: заводам подставят финансовое плечо

О том, что Минпромторг России разрабатывает финансовую поддержку автокомпаниям «Газете.Ru» сообщили представители трех автопроизводителей, работающих в России в рамках СПИК, а также близкий к министерству источник в автобизнесе. Объемы помощи неизвестны, но по предварительной информации, в определенной степени будут учтены финансовые потери компаний, вызванные вынужденной остановкой конвейеров из-за общероссийского карантина. Производства останавливались у разных компаний с субботы, 28 марта или же понедельника, 30 марта по 5 апреля.

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Собеседник «Газеты.Ru» в одной из автокомпаний уточнил, что Минпромторг запрашивал у них информацию по поводу потенциальных потерь из-за на вынужденного простоя в связи с карантином по коронавирусу. Представитель другой компании подтвердил аналогичный запрос со стороны министерства.

«Речь идет о выработке какого-то механизма помощи, но конкретики у нас нет никакой и, судя по всему, у них (Минпромторга – «Газета.Ru») пока тоже определенных решений нет. Работа идёт», – рассказал источник «Газеты.Ru».

В компании «КамАЗ» рассказали, что в курсе разработки мер поддержки автопрома правительством, но говорить о ее подробностях отказались.В Калининградском «Автоторе» также подтвердили, что Минпромторг запросил у них данные по финансовым потерям в связи с остановкой работы.

«Мы оперативно передали. В министерстве работают квалифицированные специалисты, они знают все варианты поддержки реального сектора экономики. Ждём оперативной реакции в реальном времени, а на ближайшую перспективу считаем необходимым никоим образом не менять условия взаимных обязательств, содержащихся в специнвестконтракте, — рассказал «Газете.Ru» председатель Совета директоров «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов

Остальные автопроизводители, работающие в России в рамках СПИК, не захотели говорить об этом официально. Однако в конфиденциальном разговоре все представители производителей положительно отнеслись к идее государства. В тоже время многие опасаются, что субсидии могут быть не адресными.

«Сейчас всем нужна именно целевая поддержка, как бы не получилось, что это будет общая помощь на всю промышленность, где автопроизводители будут стоять в третьем десятке», – пояснил источник «Газеты.Ru» в автобизнесе.

В Минпромторге «пока не комментируют» тему финансовой помощи автопрому. В Минэкономразвития оперативный комментарий не предоставили.

Исходя из новой экономической ситуации и падения курса рубля в стране сложилась очень сложная ситуация для автомобильного производства, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Сейчас у нашего государства должна быть первоочередная задача – не допустить ухода мировых автоконцернов. Если по какой-то причине это произойдет, мы получим очень негативный инвестиционный фон. Тогда о любых глобальных инвестиционных проектах в автопроме, да и в целом в обрабатывающей отрасли можно забыть надолго», — считает Бургазлиев.

По его мнению, уже до конца мая правительству необходимо подготовить краткосрочный план совместно с автопроизводителями по предоставлению конкретных субсидий. Для этого придётся либо расширить действующие программы поддержки спроса («Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», субсидия лизинга и т.д.) либо выработать новые.

«Не менее важная задача - сделать все так, чтобы люди, готовые купить автомобиль сейчас, купили именно новую машину, а не ушли на вторичный рынок, — рассуждает Бургазлиев. — Для этого ставка по автокредиту должна быть понижена госсубсидией ниже 5% или можно компенсировать 100% страховки. Потому что многие не хотят брать новую машину как раз из-за космической цены каско. А это заодно и дилеров поддержит, поскольку они получают часть прибыли от продажи полиса», — считает он.

До конца лета нужно заново разработать стратегию развития автопрома, провести аудит к чему пришла отрасль, и определить приоритеты дальнейшего движения. Необходимо признать ошибки старой «Стратегии развития автомобильной промышленности до 2025 года», отказаться от нее, чтобы успеть заложить деньги на новые цели в бюджет, полагает эксперт. Схожей позиции придерживается автомобильный аналитик Сергей Ифанов.

«Помогать автопрому нужно срочно, потому что, во-первых сейчас нужно успеть зарезервировать деньги в Минфине с учетом очевидного дефицита бюджета в 2020 году, во-вторых, можно опоздать. Уход одного или нескольких автопроизводителей повлечет ослабление общей панели поставщиков автокомпонентов, а это и есть автопром. Если автокомпонентщики не будут получать должный объем заказов — они свернут производство», — рассказал Ифанов.