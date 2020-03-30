«Власти врут»: Тимошенко о земельной реформе

Тимошенко: власти Украины готовят «аферу века» под прикрытием коронавируса

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Gleb Garanich/Reuters
Юлия Тимошенко обвинила власти Украины в намерении «протащить» закон о продаже земель под прикрытием пандемии коронавируса. По ее словам, эта мера позволит иностранцам скупить на Украине «все черноземы», бесценный ресурс. При этом президент Владимир Зеленский предрекает стране дефолт, если земельный закон не будет принят.

Власти Украины хотят «под шумок» принять закон о продаже сельскохозяйственной земли, прикрываясь пандемией коронавируса. Об этом в Facebook заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Наша земля будет приносить свои плоды и прибыли не украинцам, а международным холдингам, которые давно положили на нее глаз», — написала политик.

По словам Тимошенко, правительство Украины будет «цинично врать и манипулировать», говоря о неизбежности принятия закона — якобы только так можно избежать дефолта. В этом случае Международный валютный фонд (МВФ) даст стране несколько миллиардов долларов, но Украина «лишится бесценного ресурса».

За неделю до этого Тимошенко заявила, что ресурсов Украины хватит где-то на месяц тотального карантина. После этого

начнется разрушение страны и «парад суверенитетов». «Мы можем потерять даже территориальную целостность Украины, независимость и суверенитет Украины», — подчеркнула она.

В понедельник, 30 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стоит перед двумя путями, за которыми последует либо финансовая поддержка со стороны международного сообщества, либо упадок экономики и угроза дефолта. «Из-за коронавируса Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый – принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 миллиардов долларов. Это нужно для стабилизации экономики и преодоления кризиса. Второй путь – провал этих законов», — подчеркнул украинский лидер.

В декабре Юлия Тимошенко заявила, что из-за снятия моратория и открытия рынка земель сельскохозяйственного значения на Украине может начаться голод. По ее словам, если закон о рынке земли будет принят, то новые владельцы будут пытаться добывать полезные ископаемые.

Тимошенко считает, что из-за этого жители страны лишатся плодородной земли. Кроме того, глава «Батькивщины» считает, что реализация такого закона окажет негативное воздействие на экономику Украины.

«Я знаю, как Аргентину, Мадагаскар превратили в пустыню после того, как приняли подобные правила и продали корпорациям… Мадагаскар, который принял такой же закон, теперь занимает 26 место в рейтинге по голоду», — сказала Тимошенко. Тем не менее депутаты Верховной Рады на заседании 13 ноября решили, что с 1 октября 2020 года мораторий должен быть отменен.

Теперь украинские физические и юридические лица, территориальные общины смогут покупать сельскохозяйственные земли Украины. Собственниками территорий могут стать также иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству. Однако они будут обязаны продать участок в течение года.

Вместе с тем чиновники предусмотрели временный запрет: до 2024 года земли не могут покупать компании с иностранным собственником. До принятия этого законопроекта мораторий на продажу украинских земель действовал 18 лет. Парламент прошлого созыва не мог решить этот вопрос, потому что депутатам не удавалось прийти к консенсусу: ряд фракций выступал против реформы из опасений, что иностранные компании скупят территории у местного населения по низким ценам. Закона же о продаже земли нет до сих пор — его еще только собираются принимать в Раде.

Юлия Тимошенко уже несколько месяцев подряд активно критикует «слуг народа» и Владимира Зеленского. 19 января

политик обвинила украинского президента и его команду в том, что они «отдали страну на аутсорсинг» — под внешнее управление крупных глобальных финансово-промышленных групп.

По словам парламентария, некомпетентность команды Зеленского и его самого как в экономике, так и в других важнейших областях государственного управления дополняется сознательной работой в интересах заграничных управляющих. Что красочно иллюстрирует, например, продвижение закона о продаже украинской земли.

«Сейчас моя работа и задача — на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдем до каждого украинца и потеряем время, мы его потом не наверстаем», — пояснила бывшая председатель правительства. Тимошенко также указала, что Зеленский является субъектом «марионеточного управления», через которого просто проводят свою политику заграничные «спекулятивные финансовые круги».