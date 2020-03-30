«Власти врут»: Тимошенко о земельной реформе

Власти Украины хотят «под шумок» принять закон о продаже сельскохозяйственной земли, прикрываясь пандемией коронавируса. Об этом в Facebook заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Наша земля будет приносить свои плоды и прибыли не украинцам, а международным холдингам, которые давно положили на нее глаз», — написала политик.

По словам Тимошенко, правительство Украины будет «цинично врать и манипулировать», говоря о неизбежности принятия закона — якобы только так можно избежать дефолта. В этом случае Международный валютный фонд (МВФ) даст стране несколько миллиардов долларов, но Украина «лишится бесценного ресурса».

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За неделю до этого Тимошенко заявила, что ресурсов Украины хватит где-то на месяц тотального карантина. После этого

начнется разрушение страны и «парад суверенитетов». «Мы можем потерять даже территориальную целостность Украины, независимость и суверенитет Украины», — подчеркнула она.

В понедельник, 30 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стоит перед двумя путями, за которыми последует либо финансовая поддержка со стороны международного сообщества, либо упадок экономики и угроза дефолта. «Из-за коронавируса Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый – принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 миллиардов долларов. Это нужно для стабилизации экономики и преодоления кризиса. Второй путь – провал этих законов», — подчеркнул украинский лидер.

В декабре Юлия Тимошенко заявила, что из-за снятия моратория и открытия рынка земель сельскохозяйственного значения на Украине может начаться голод. По ее словам, если закон о рынке земли будет принят, то новые владельцы будут пытаться добывать полезные ископаемые.

Тимошенко считает, что из-за этого жители страны лишатся плодородной земли. Кроме того, глава «Батькивщины» считает, что реализация такого закона окажет негативное воздействие на экономику Украины.

«Я знаю, как Аргентину, Мадагаскар превратили в пустыню после того, как приняли подобные правила и продали корпорациям… Мадагаскар, который принял такой же закон, теперь занимает 26 место в рейтинге по голоду», — сказала Тимошенко. Тем не менее депутаты Верховной Рады на заседании 13 ноября решили, что с 1 октября 2020 года мораторий должен быть отменен.

Теперь украинские физические и юридические лица, территориальные общины смогут покупать сельскохозяйственные земли Украины. Собственниками территорий могут стать также иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству. Однако они будут обязаны продать участок в течение года.

Вместе с тем чиновники предусмотрели временный запрет: до 2024 года земли не могут покупать компании с иностранным собственником. До принятия этого законопроекта мораторий на продажу украинских земель действовал 18 лет. Парламент прошлого созыва не мог решить этот вопрос, потому что депутатам не удавалось прийти к консенсусу: ряд фракций выступал против реформы из опасений, что иностранные компании скупят территории у местного населения по низким ценам. Закона же о продаже земли нет до сих пор — его еще только собираются принимать в Раде.

Юлия Тимошенко уже несколько месяцев подряд активно критикует «слуг народа» и Владимира Зеленского. 19 января

политик обвинила украинского президента и его команду в том, что они «отдали страну на аутсорсинг» — под внешнее управление крупных глобальных финансово-промышленных групп.

По словам парламентария, некомпетентность команды Зеленского и его самого как в экономике, так и в других важнейших областях государственного управления дополняется сознательной работой в интересах заграничных управляющих. Что красочно иллюстрирует, например, продвижение закона о продаже украинской земли.

«Сейчас моя работа и задача — на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдем до каждого украинца и потеряем время, мы его потом не наверстаем», — пояснила бывшая председатель правительства. Тимошенко также указала, что Зеленский является субъектом «марионеточного управления», через которого просто проводят свою политику заграничные «спекулятивные финансовые круги».