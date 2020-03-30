Товары первой необходимости: кабмин исключил сигареты

Правительство изменило список товаров первой необходимости через сутки после первой публикации. Это следует из рекомендуемого перечня, опубликованного на сайте кабмина.

Из списка товаров, продажа которых не будет ограничена в нерабочую неделю, исчезли похоронные принадлежности, табак и стройматериалы.

Также в перечне больше нет очков и линз, автозапчастей, бытовых приборов, печатных СМИ. Всего изменения коснулись 13 из 23 пунктов.

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В новой редакции, так же как и в первом варианте, 23 позиции. Среди них средства гигиены: санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, салфетки влажные и сухие, мыло туалетное и хозяйственное, зубная паста и щетка, туалетная бумага, гигиенические прокладки, стиральный порошок. Также к первой необходимости правительство отнесло зоотовары и товары для детей: подгузники, пеленки для новорожденных, крем от опрелостей, пустышки, бутылочки для кормления, детский шампунь. Во время нерабочей недели также будут продаваться без ограничений бензин, дизельное топливо, сжиженный природный газ, и свечи.

Распоряжение о продаже товаров первой необходимости подготовлено для выполнения указа президента России Владимира Путина. На прошлой неделе он выступил с обращением к нации, которое было посвящено распространению пандемии коронавируса в стране. Президент рассказал о мерах, которыми государство планирует поддержать население и бизнес, пострадавших из-за эпидемиологической обстановки. По его словам, для средних и малых предприятий будут предоставлены отсрочки по всем налогам, кроме НДС, введен полугодовой мораторий на взыскание штрафов для оказавшихся в сложной ситуации предприятий, произойдет снижение страховых взносов для малых и средних предприятий с 30% до 15% при зарплате сотрудников выше уровня МРОТ. Также Путин предложил ввести мораторий для заявлений о банкротстве сроком на полгода. Кроме того, глава государства объявил нерабочей следующую за обращением неделю, так, выходные дни в России продлятся с субботы 28 марта до 5 апреля. Такая мера должна снизить контакты между гражданами и предотвратить их заражение. В зависимости от дальнейшей ситуации выходные дни могут быть продлены.

Как сообщалось ранее, в выходные дни продолжат работать аптеки, магазины, медицинские учреждения и учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, а также транспорт и органы власти всех уровней.

В распоряжении правительства о товарах первой необходимости уточняется, что если организация продает хотя бы одну группу товаров из утвержденного перечня, то может осуществлять продажу и других товаров — не включенных в перечень.

Допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом, за исключением товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законом.

К обеспечивающим население товарами первой необходимости организациям также относятся индивидуальные предприниматели, в том числе производители, поставщики, дистрибьюторы, транспортно-логистические организации, логистические комплексы, оптовые склды и рынки, курьерские службы, пункты выдачи заказов, организации по упаковке товаров и другие.

Рестораны и кафе в течение нерабочей недели будут закрыты — услуги общественного питания могут работать в этот период исключительно с обслуживанием на вынос и доставкой. Общепит относится к наиболее пострадавшим от пандемии секторам бизнеса наряду с туризмом и гостиницами, автоперевозками, спортом, образованием и другим. Необходимость закрытия заведений резко увеличила число подключений ресторанов к сервисам по доставке. Вскоре после этого первый зампред правительства Андрей Белоусов поручил ФАС разобраться с повышением агрегаторами тарифов на доставку еды из ресторанов. Такая мера была связана с ростом стоимости услуг агрегаторов, что в текущих обстоятельствах Белоусов назвал преступлением. На следующий день Delivery Club сообщил, что обнулил комиссию для определенной категории заведений — тех, которые готовы доставлять заказы своими силами. Услуга доставки с помощью курьеров Delivery Club ресторану обойдется в 25% от суммы заказа, что на 10% меньше стандартной комиссии.