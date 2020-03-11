Нефть и звезды: где платят в России больше всего

Росстат опубликовал данные об уровне заработной платы в России. Как сообщает РИА «Новости», самые высокооплачиваемые должности – в нефтедобывающей и космической отраслях.

Нефтяники в среднем получают 135 тыс. рублей ежемесячно, а занятые в сфере освоения космоса россияне – 131,7 тыс. рублей. Как отмечает Росстат, это почти в три раза выше среднемесячной зарплаты по стране.

Третье и четвертое места рейтинга зарплат заняли финансисты и страховщики – их жалованье составляет около 103 тыс. рублей в месяц. Работники сферы культуры и развлечений получали в 2019 году немногим более 44 тысяч ежемесячно, а зарплаты железнодорожников были выше на 50% – около 60-62 тыс. рублей.

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Врачи и другие сотрудники сферы здравоохранения в прошлом году получали зарплату, в среднем, 43 тысячи рублей. Российские учителя – около 37 тысяч ежемесячно. Портные и ткачи – 20,5 тыс. рублей, а мебельщики – 26,7 тысяч.

По официальным данным Росстата за второй квартал этого года, средняя зарплата по России составила 48 453 тыс. рублей. При этом средний размер пенсии по России на 1 января 2019 года составил 14 826 рублей. В этом году он составит также около 15 тысяч рублей. Средний размер страховых пенсий по старости для неработающих — 16,4 тысячи рублей.

Россияне хотели бы получать каждый месяц по 92 тыс. рублей, говорится в январском исследования портала «Работа.ру». Более четверти (26%) мечтают о зарплате от 100 до 200 тыс. рублей. Ежемесячный оклад до 30 тысяч наименее популярный, его назвали всего лишь 4% респондентов. А, например, средняя зарплата депутата Госдумы равняется 350-400 тысячам. Это в 7-8 раз выше среднестатистических окладов жителей страны. В исследовании портала также приводятся результаты опроса в зависимости от субъекта России. Например, жители Москвы хотели бы в среднем получать по 104 тыс. рублей каждый месяц. Недалеко ушли и

респонденты из Санкт-Петербурга, назвавшие идеальным уровнем зарплаты в 102 тыс. руб. в месяц. В Новосибирске рассчитывают на 90 тыс. рублей, жители Ростова-на-Дону — на 87 тысяч, Нижнего Новгорода — на 70 тыс. рублей.

Россияне регулярно жалуются руководству страны на низкие зарплаты и пенсии, непомерные коммунальные платежи и высокую стоимость продуктов питания. В 2016 году пенсионерка из Крыма обратилась к Дмитрию Медведеву, занимавшему тогда пост премьера, с жалобой на маленькую пенсию. «Что же такое восемь тысяч — это мизер! Ноги о нас вытирают», — негодовала она.

На это Медведев ответил, что «просто денег нет».

«Вы держитесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья», — добавил тогда глава правительства. Эта фраза стала в итоге крылатой.

За чертой бедности в России проживают около 20 млн человек, то есть 13% населения государства, отчитывался ранее Росстат. Бедным считается тот, чей доход ниже величины прожиточного минимума. В целом по России на 1 января 2020 года действует прожиточный минимум, установленный по итогам третьего квартала 2019 года. На душу населения он составляет 11 012 рублей. Для трудоспособных граждан это 11 942 рублей, для пенсионеров — 9 090 рублей, для детей — 10 838 рублей.

В 2019 году Аналитический центр НАФИ сообщил со ссылкой на исследование, что 43% российских граждан «копят про запас» без конкретной цели, но за два года этот показатель снизился почти на 10%. Все больше людей откладывает деньги «на старость» — их число увеличилось с 16 до 25% с 2017 года. Многие россияне — особенно москвичи и петербуржцы (32%) — копят деньги, чтобы на них отдохнуть. В деревнях и селах на отпуск откладывают в два раза меньше — только 14% респондентов.

Другие популярные цели, на которые тратится «заначка», — ремонт квартиры или покупка недвижимости, эту мечту лелеют 17% и 16% россиян соответственно.

На оплату образования копят 14%. Этот показатель, равно как и стремление накопить на жилье, вырос в два раза за два года.12% наших соотечественников откладывают деньги на покупку автомашины, а 9% — на мебель и бытовую технику. По мнению руководителя исследования Всеволода Хоменко, россияне все больше копят «на старость» из-за снижения покупательной способности и сокращения помощи от детей. Рост популярности накоплений на образование же может указывать на снижение его доступности для граждан.