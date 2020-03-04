Достроить «Северный поток — 2»: «Академик Черский» свернул на Суэц

Египетский город Суэц — следующий пункт назначения трубоукладчика «Академик Черский». Судно, которое может принять участие в финальной стадии строительства газопровода «Северный поток — 2», должно прибыть в порт 25 марта, сообщает портал Vesselfinder.

С 2016 года «Академик Черский» находится в эксплуатационном управлении ООО «Газпром флот», он базировался на Дальнем Востоке России. В феврале 2020 года судно покинуло порт Находка и направилось в Сингапур, куда прибыло в конце месяца. Позднее трубоукладчик двинулся в сторону Шри-Ланки, куда должен был прибыть 24 февраля. Однако курс был сменен.

Ранее в МИД России заявили, что, несмотря на санкции, находящийся сейчас в финальной стадии проект газопровода «Северный поток — 2» будет завершен. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА «Новости».

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«Уверены, что, несмотря на оказываемое США давление, строительство газопровода «Северный поток — 2» будет успешно завершено. МИД России намерен максимально этому способствовать», — пообещал Панкин. Дипломат напомнил, что

задержку вызвало «вмешательство Вашингтона, продолжающего цинично в собственных интересах использовать зависимость мировой экономики от доллара США».

В декабре компания Allseas из Швейцарии приостановила работы по укладке трубы для СП-2 и отозвала свои суда, работавшие в Балтийском море. Это произошло из-за угрозы санкций со стороны США. Напомним, что в том месяце американский президент Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете Штатов. В него был включен пункт о санкциях против «Северного потока — 2» и иностранных компаний, которые согласились участвовать в проекте.

Еще в январе глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что СП-2 будет достроен своими силами — технологических препятствий для этого нет. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, именно судно «Академик Черский» может принять участие в строительстве.

Однако для этого необходимо провести некоторое переоборудование судна, отмечали в ведомстве. Запустить СП-2 предполагается до конца текущего года. К настоящему моменту достроено порядка 93% трубопровода — уложено более 2,3 тыс. км труб из 2,46 тыс. км.

Всего в СП-2 включены две нитки газопровода, их суммарная мощность — 55 млрд кубометров газа в год. Проект транснациональный — в Европе партнерами «Газпрома» выступают немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская компания Shell.

В конце декабря 2019 года издание Forbes сообщило, что ограничения США против «Северного потока — 2» — запоздалая и бесполезная мера.

«Санкции задержались где-то на год, они бесполезны. Санкции <...> не понравятся даже тем, кто относится к России с ненавистью», — утверждают американские журналисты.

Кроме того, в статье отмечается, что власти Германии и Франции «все больше раздражены по поводу новой «холодной войны» с Россией».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что власти США признают: завершению строительства газопровода «Северный поток — 2» уже не помешать. Вашингтон будет противодействовать реализации других российских проектов в энергетической сфере. Но рычагов влияния на Россию и Германию в ситуации с газопроводом у Штатов нет.

29 декабря канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила настрой на поддержку газопровода «Северный поток — 2» в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Российские власти очередные санкции восприняли негативно — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ограничения, направленные против газопровода СП-2 — «это наглое и циничное вмешательство в дела европейского бизнеса». Американцы и их союзники активизировались именно из-за завершения строительства, добавил министр.