«Не туда идем»: на Украине сообщили о гибели промышленности

Украинская промышленность погибает, пока производство в стране падает. Об этом заявил Александр Дубинский, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» в эфире местного телеканала «112».

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«Мы не туда идем», — отметил политик, подчеркнув, что в стране впервые с 2015 года наметилось падение промышленного производства.

По его мнению, при замене министра молодежи и спорта в холодильниках жителей Украины не появятся «еда или дополнительный паек хлеба», а при смене министра культуры не увеличится зарплата медсестер. Поэтому

он предлагает создать министерство промышленности, чтобы восстановить ее, «создавать рабочие места и делать так, чтобы украинские товары продавались, создавались потоки денег в бюджет».

По его словам, он не понимает, почему «в стране, которая была крупнейшей промышленной республикой Советского Союза после его распада, сопоставимой с Францией по уровню ВВП, нет Министерства промышленности».

«Да как же так? А чем мы собираемся заниматься?» — отметил он.

Вместо этого, по его словам, украинские власти «меняют кровати», имея в виду смену членов правительства.

Отвечая на вопрос о создании новой должности вице-премьера по экономике, о которой 9 февраля 2020 года сообщил глава украинского кабинета Алексей Гончарук, Дубинский заметил, что это изменение может быть связано с «желанием выписать кому-то еще 300 тысяч гривен зарплаты, создать дополнительный аппарат и трудоустроить родственников».

Он напомнил, что у предшественника Владимира Зеленского, экс-президента Петра Порошенко, было до 10 вице-премьеров, потому что за позиции министров боролись несколько групп влияния, между которыми нужно было поделить должности, «направления, потоки, взятки и ответственность». Сегодня же подобные

назначения, считает Дубинский, это «просто раздувание штата» для выплат «сумасшедших зарплат».

Сам Гончарук объяснил создание новой должности тем, что кабинету министров «нужен человек в правительстве, который будет координировать министерства экономического блока: экономики, энергетики, инфраструктуры с точки зрения привлечения инвестиций, и для того, чтобы защищать промышленность».

Говоря о нынешнем украинском министерстве экономики, Гончарук отметил, что у ведомства «есть недостатки в работе», однако в целом премьер оценивает работу его команды «как сильную и позитивную».

Ранее, 7 февраля 2020 года, Дубинский обвинил Гончарука во лжи о росте украинской экономики. По мнению депутата, глава правительства врал, чтобы сохранить свое место.

«Причем, я так понимаю, очень сильно вжимает туда свою попу для того, чтобы остаться на должности как можно дольше», — прокомментировал депутат.

В конце декабря 2019 года Гончарук поручил украинскому министерству финансов ограничить расходы бюджета, поскольку план по доходам не выполнялся. Потери были оценены в 51 млрд гривен. Выплат из бюджета лишилась в том числе промышленность, сообщало РИА «Новости».

Именно «просадка промышленности» стала, по мнению Гончарука, причиной дыры в украинском бюджете.

Так, по данным Госстата Украины, в ноябре 2019 года перерабатывающая промышленность замедлилась на 5%, добывающая — на 8%, а поставки газа и электроэнергии упали более чем на 12%.