Пенсионеров стало меньше: к чему привела реформа

По итогам прошлого года на заслуженный отдых вышло примерно на 355 тысяч человек меньше, чем было бы, если бы не повысился пенсионный возраст. Об этом рассказал в интервью «Российской газете» глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. В это число включены и те, кто не смог получить выйти на заслуженный отдых в связи с увеличением пенсионного возраста.

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В 2018 году в России приняли решение о проведении пенсионной реформы. Реформа началась с 2019 года.

Если раньше возраст выхода на заслуженный отдых составлял 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, то с 2019 года он постепенно увеличивается — в среднем на полгода каждый год. К 2028 году порог достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Первые два поколения россиян, кого затронула пенсионная реформа, — это мужчины, родившиеся в 1959–1960 годах, и женщины 1964–1965 годов рождения. Для них предусмотрели отдельную льготу — выход на пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста.

«Сложнее всего придется тем, кто первым столкнется с повышением пенсионного возраста», — говорил президент Владимир Путин.

При этом, по словам Дроздова, количество человек, вышедших на пенсию досрочно, выросло преимущественно из-за многодетных матерей.

Те, у кого трое детей, в 2019 году смогли выходить на пенсию на три года раньше нового, то есть повышенного пенсионного возраста (в 2019 году это в 53 года), а те, у кого четверо, — на четыре года раньше нового пенсионного возраста. Для получения положенной от государства выплаты недостаточно просто быть многодетной матерью.

Чтобы выйти на досрочную пенсию, нужно иметь еще и страховой стаж не менее 15 лет, то есть в течение 15 лет работодатель должен уплачивать взносы в ПФР. Только в этом случае мать сможет воспользоваться этой льготой.

Антон Дроздов напомнил, что по закону с 2021 года на пенсию с 56 лет начнут выходить матери четырех и более детей. С 2023-го года — с 57 лет матери троих детей.

«В последующие годы мы ждем увеличения числа «досрочников» — в частности, за счет многодетных матерей»,

— отметил глава ПФР.

По статистике примерно четверть от числа тех, кто выходит на пенсию, — это «досрочники». 14,6% от тех, кто уходит на заслуженный отдых раньше, работали на вредных и опасных условиях труда, 5% — трудились на Севере, 2,5% — это медики и педагоги.

Всего, по информации ПФР, по итогам прошлого года назначено более миллиона пенсий, из них порядка 830 тысяч — это пенсии по старости.

Как заявлял ранее Антон Дроздов, средний размер пенсии в России к 2022 году увеличился на 18,26% по сравнению с 2019 годом и составит 18 290 рублей.

«В реальном выражении, исходя из прогноза Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 годы. Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост пенсий в реальном выражении будет еще выше», — сказал он в интервью «Российской газете».

По словам главы ПФР, в январе пенсии были проиндексированы на 6,6%, в среднем выплаты увеличились на 1 тыс. рублей.

«Хочу напомнить, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия автоматически увеличивается еще и на размер фиксированной выплаты. В 2020 году ее сумма составила 5686 [рублей]», — также пояснил Дроздов.

После январской индексации средний размер пенсии в России составил 16,4 тыс. рублей. Повышение коснулось 31 млн неработающих пенсионеров.

Однако вовсе не о такой пенсии мечтают россияне.

Так, для достойного существования россияне хотят получать около 40 тыс. рублей в месяц, выяснил в 2019 году портал по поиску работы Superjob. Годом ранее граждане мечтали о более скромных выплатах на пенсии — 37,3 тыс. рублей.

Российские чиновники в целом считают, что на достойную старость россияне должны копить самостоятельно.

Например, с помощью гарантированного пенсионного плана (ГПП). Автором документа выступил Минфин.

В отличие от обсуждаемой ранее системы индивидуального инвестиционного капитала (ИПК), участие в ГПП будет добровольным.

Копить на достойную старость работающие россияне будут за счет личных взносов с зарплаты. Они будут перечислять их в НПФ и формировать таким образом дополнительную будущую пенсию.

Минфин обещает гарантировать сохранность накопленных в системе ГПП средств. Также в документе предусмотрена возможность получить выплату из средств ГПП до момента выхода на пенсию.

Законопроект о новой системе пенсионных накоплений может быть внесен в правительство в марте 2020 года после доработки, рассказал «Газете.Ru» на днях один из разработчиков законопроекта заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.