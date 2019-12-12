Лучший подарок на Новый год

Критики Центробанка давно говорят, что политика регулятора ставит своей целью лишь подстраивание к внешней конъюнктуре в ущерб созданию условий для ведения бизнеса в стране. Отсылки же на то, что деньги нейтральны и денежно-кредитной политикой ничего не добьёшься для экономики, вряд ли уместны в той среде, которая сложилась в нашей стране в настоящий момент.

Весь мир сейчас активно пересматривает казавшиеся еще совсем недавно незыблемыми концепции.

Меры денежно-кредитной политики – это то, что в первую очередь используют власти в ответ на развивающиеся кризисные явления, и так происходит повсеместно. Важно то, что в ответ на ухудшение основных макроэкономических показателей быстро включается режим смягчения денежно-кредитных условий – именно поэтому в развитых экономиках за последнее десятилетие нет примеров глубокого спада.

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Кроме того, набирают силу и новые макроэкономические концепции. Речь, например, о Modern Monetary Theory, которая коренным образом переосмысливает роль Центробанка.

Анализ событий в мировой экономике последних 10 лет демонстрирует, что совершать эволюционные рывки получается только у тех, кто ставит перед собой амбициозные цели, принимая в расчет стремительно меняющуюся реальность

Так, снижение процентных ставок и рост госдолга, и даже финансирование госдолга за счёт ЦБ (то есть эмиссии) при здравом подходе при самых минимальных издержках способны помочь экономике справиться с достаточно серьезными вызовами.

За последнее время изменилась и конкурентная среда.

Во многих странах уровень доступности денежных ресурсов существенно повысился, что существенно облегчило условия для ведения бизнеса. Но там, где деньги остались дорогим и дефицитным ресурсом, такого конкурентного преимущества у бизнеса нет. А значит, и экспортные возможности такой страны, и даже положение внутренних производителей на домашнем рынке будут заведомо слабее, чем у зарубежных конкурентов, не испытывающих проблем с дешевым и долгосрочным финансированием.

Очевидно, что конкурировать на равных такие компании просто не смогут.

Недоступность финансовых ресурсов – это действительно одна из ключевых проблем российского бизнеса.

По понятным причинам доступ к внешним заимствованиям практически перекрыт, а отечественные финансовые ресурсы остаются недоступными: тут речь идет и о стоимости, и о сроках.

Постоянные же ссылки на то, что в России нет достойных проектов в стране нет, очевидно, не состоятельны. Многие проекты потому и «не бьются», что сначала при такой стоимости финансирования возникает проблема чрезмерных по мировым меркам издержек, а потом и у потребителей (как у бизнеса, так и у населения) может не хватать средств на покупку этого товара или услуги, так как и они сталкиваются с денежными ограничениями.

Высокий уровень процентных ставок в российских банках для бизнеса, если и можно снизить, то только мерами Центробанка. В конце концов, именно усилиями ЦБ действующих банков осталось около половины по сравнению с тем, что было пять лет назад. Разговоры же о развитии региональных банков никто всерьез, похоже, не воспринимает.

И мы имеем сейчас ситуацию, когда более половины активов банковской системы находится в руках пяти крупнейших банков. Оставшиеся же банки процентные ставки снижать просто не решаются.

Ну, и наконец, отечественному бизнесу просто не хватает позитивного сигнала о запуске роста, ведь в риторике властей доминирует тема различного рода ограничений.

Иногда кажется, что Россия просто не готова инвестировать сама в себя.

Взять хотя бы средства ФНБ – Центральный банк постоянно требует вкладывать их только за границей. А в ответ на ежемесячные колебания инфляции всегда выражает готовность ужесточить при случае свою политику. Если же ключевую ставку все же снижают, то в основном лишь «мелкими шажками» – каждый раз по 0,25 п.п. Но при этом все понимают, что поднимать ставки ЦБ готов сразу на несколько процентов. В такой обстановке постепенное снижение ставки не является тем сигналом, который нужен экономике.

Очевидно, что уверенность в завтрашнем дне придет лишь тогда, когда бизнес поймет, что у властей, в том числе монетарных, есть четкие цели по развитию экономики и готовность их добиваться, а не просто готовность подстраивать политику под изменение внешних обстоятельств. Ведь низкая инфляция сама по себе ничего не дает, когда нет нормального понимания, чего стоит ждать завтра и послезавтра.

Многие сходятся на том, что решение о более масштабном снижении ставки – не на традиционные 0,25 п.п, а на 1,0-1,5 п.п. – более чем назрело.

Представляется, что подобный шаг был бы лучшим подарком для экономики к новому 2020 году.

Автор — начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований.