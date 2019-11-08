Берлин не смог: «Северный поток — 2» не спасли от директивы ЕС

Парламент Германии не принял в ночь на пятницу закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Было отдано 133 голосов, для принятия решения требуется 355 голосов. Парламент поэтому не может принять решение», – рассказали в бундестаге.

Новая дата рассмотрения вопроса не уточнялась. Обычно в подобных случаях новое голосование по законопроекту происходит на следующем заседании, оно должно состояться в пятницу, 8 ноября.

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В настоящий момент повестка дня вопроса о газовых поправках не содержит.

Не принятый законопроект предполагает, что из третьего, антимонопольного энергопакета Евросоюза возможны исключения – при определенных условиях и для стран, не являющихся членами ЕС.

Во-первых, первая точка газопровода, соединенного с «евросетью» труб, должна находиться в Германии. Во-вторых, провод должен быть построен до 23 мая 2019 года. Кроме того, необходимо наличие «объективных оснований» для исключения из правил — в частности, «амортизация инвестиций» и «соображения надежности снабжения топливом».

Наконец, исключение из энергопакета возможно, если оно не влечет за собой негативного эффекта на конкуренцию и безопасность европейского энергоснабжения.

При этом накануне стало известно, что правящая коалиция Германии решила смягчить предлагаемые поправки к газовой директиве ЕС. В случае принятия они позволили бы оператору Nord Stream 2 AG эксплуатировать газопровод «Северный поток — 2» без ограничений.

Сообщается, что из документа исчезла дата 23 мая 2019 года, позволяющая считать, что проект был завершен до введения новых энергоправил.

Ранее Датское энергетическое агентство (DEA) после двухгодичных дискуссий разрешило «Газпрому» достраивать участок трубопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне королевства.

Российский газовый гигант теперь надеется обеспечить загрузку трубы «по полной», чему юридически препятствуют поправки к газовой директиве ЕС — тот самый «третий энергопакет».

Не принятый бундестагом законопроект мог бы аннулировать эти ограничения. При этом «Газпром» имеет также «план Б» — создание отдельной компании-оператора, которая управляла бы участком трубы в немецких водах.

Принятые Евросоюзом поправки к газовому законодательству включают в себя так называемый «анбандлинг», то есть разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. Однако компания не может одновременно добывать газ и владеть трубопроводом в ЕС, по которому он транспортируется. Кроме того, закон требует установки конкурентных тарифов на прокачку «синего топлива» и доступ к трубе третьих сторон.

Ранее Украина призвала ФРГ не поддерживать новый закон, который может защитить «Северный поток — 2», заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

«Украина имплементирует европейские правила. Мы разочарованы отказом той же Европы придерживаться этих правил. Украина призывает Германию не поддерживать «освобождения» газпромовского [потока]», — говорится в обращении политика.

Суд ЕС ранее отменил решение Еврокомиссии, по которому российская компания имела расширенный доступ к мощностям газопроводу Opal — он принимает газ «Потока». Иск подали власти Польши, заявив о нарушении принципа энергетической солидарности.

Отмененное решение давало «Газпрому» возможность дополнительно транспортировать по Opal до 10,2 миллиарда кубометров газа в год, принимая участие в соответствующих аукционах.

Россия не раз подчеркивала, что «Северный поток - 2» — исключительно экономический проект, но многие страны Восточной Европы считают, что это «российская удавка» на шее ЕС.

Окончание строительства запланировано на конец 2019 года. Министр энергетики России Александр Новак отмечал, что проект будет реализован даже в случае введения каких-либо санкций со стороны США, также выступающих против трубы.

Ранее в ходе опроса немцы высказались об их отношении к строительству «Северного потока — 2». Две трети граждан Германии считают российский проект «Северный поток — 2» безопасным. При этом около 90% немцев уверены, что противодействие газопроводу со стороны США связано с попытками Вашингтона увеличить поставки СПГ в Европу, свидетельствуют данные опроса социологического института Forsa.