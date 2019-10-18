Два варианта: что «Газпром» предложил Украине

Заключение соглашения на поставку природного газа из России в Европу по территории Украины задерживается из-за Киева. Дело в том, что Украина может не успеть до конца 2019 года решить все задачи имплементации положений Третьего энергетического пакета. Об этом напомнил на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Реклама

А для того, чтобы заключить с украинской стороной новый контракт на поставку газа в Европу, необходимо, чтобы газовая система страны стала полностью соответствовать европейским правилам и нормам.

Так, отрасль должна быть разделена на добычу, транспортировку и сбыт, управлять которыми будут три независимые друг от друга компании. И они должны будут пройти сертификацию на соответствие европейскому законодательству.

Кроме того, как ранее заявлял министр энергетики Александр Новак,

российская сторона хочет быть уверена, что в европейские стандарты украинская сторона не внесет свои, чисто украинские требования. То есть документы должны пройти через российскую юридическую экспертизу.

Обычно на такие мероприятия необходим срок минимум в полгода. А действующий контракт на прокачку газа через Украину истекает 31 декабря этого года, то есть всего через два месяца.

По словам Миллера, в этом случае единственной возможностью для продолжения прокачки российского газа через Украину в Европу станет продление существующего контракта.

Украина хочет 10 лет

Накануне первого раунда газовых переговоров, 18 сентября, представители «Нафтогаза» заявляли, что отстаивают обязанность «Газпрома» прокачивать через украинскую газотранспортную систему (ГТС) минимум 60 млрд куб. метров топлива в год в течение 10 лет.

При этом позднее Киев говорил, что Россия должна прокачивать еще на 30 млрд кубов больше. Таким образом, совокупно – это 90 млрд кубов в год.

Об этом заявлял, в частности, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. Такую же позицию по итогам переговоров озвучил и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Он также говорил, что это должен быть новый контракт, а не продление старого, из-за разности понимания отдельных положений которого Россия и Украина ведут судебные споры в международном арбитраже уже с 2014 года.

Москве же не выгоден «длинный» контракт, так как после того, как будут построены вторая ветка трубы газопровода «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря и «Турецкий поток» по дну Черного моря, наша страна вообще может прекратить транзит газа через Украину.

Иначе говоря, Россия готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но «Газпром» намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.

Откажитесь от денежных претензий к «Газпрому»

Взаимоотношения должны быть урегулированы «по нулевому варианту в рамках мирового соглашения», то есть Украина также должна отказаться от финансовых претензий к «Газпрому» (долг за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита — «Газета.Ru») и от штрафа, который наложил на газового монополиста Арбитражный суд Стокгольма, не раз говорили российские чиновники.

«Мы предлагаем такой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны и была бы подведена черта под всей этой историей», — подтвердил эту же позицию глава «Газпрома».

«Нафтогаз» в отчетности за первую половину 2019 года сообщил, что долг «Газпрома» с накопленными процентами составил на 1 июля $2,817 млрд.

Украина не откажется от финансовых претензий, это же почти $3 млрд,

заявил «Газете.Ru» партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.

А Молдавия получит газ через Европу

При этом Украина, всячески отбиваясь от продления нынешнего контракта, рассчитывает, что России не сможет оставить без газа такие страны, как Венгрия и Словакия.

Отдельный пунктом в решении газового спора стоит и Молдавия, так как сейчас газ эта страна также получает газ с территории Украины. В Киеве считают, что вариант поставки газа из Москвы в Кишинев существует всего только один – через украинскую трубу.

Но президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что подписание контракта с «Газпромом» предусмотрит возможность получения природного газа в любой точке доставки, в том числе и не на границе с Украиной. По его словам, компания «Молдовагаз» не отказалась от идеи транспортировки природного газа в реверсном режиме по трансбалканскому коридору.

По словам Михаила Крутихина, Молдавия, как и любой другой покупатель, может заключить договор с «Газпромом» о поставке на свою территорию газа от любого газового хаба – распределительного узла. И абсолютно не будет иметь значения, в каком месте этот газ добыт и как доставлен в Молдавию.

«Газ он и есть газ, на молекулу газа табличку «добыто в России» не повесишь», — отметил Крутихин.