Терпение на исходе: как Трамп накажет Турцию

Президент США Дональд Трамп заявил, что он проводит консультации с несколькими членами конгресса, в том числе с Линдси Грэмом (это сенатор-республиканец от штата Южная Каролина), а также с представителями Демократической партии — по поводу введения санкций против Турции.

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Причина желания Америки ввести ограничения против Анкары — то, что в конце прошлой недели Турция начала осуществлять военную операцию на северо-востоке Сирии, чтобы создать в этом регионе буферную зону между Сирией и Турцией. Операция проходит на землях, на которых традиционно проживает курдское население.

Впрочем, подробности о том, чего коснутся будущие санкции США, пока не сообщаются.

«Минфин готов, могут потребоваться дополнительные законодательные акты. По этому вопросу есть значительный консенсус. Турция попросила, чтобы мы этого не делали. Следите за развитием ситуации!» — написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

До этого Дональд Трамп разрешил министерству финансов ввести санкции против Турции, если это потребуется. Он пообещал «разрушить турецкую экономику», если Анкара сделать что-либо неподобающее.

В 2018 году США уже вводила против Анкары санкции.

Это произошло после ареста в стране американского пастора Эндрю Брансона, осложнившего двусторонние отношения. Он обвинялся в пособничестве организаторам попытки госпереворота.

США требовали освободить священнослужителя, но, получив отказ, объявили о введении санкций в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля. На данный момент пастор освобожден.

Позднее были введены и другие санкции — посерьезнее, хотя в США отрицали, что они связаны с задержанием пастора, объясняя их введение соображениями национальной безопасности.

Санкции подразумевали повышение пошлин на алюминий и сталь из Турции. Это очень сильно ударило тогда по курсу лиры. В ответ Анкара ввела заградительные пошлины на 22 позиции товаров из США, в частности, на алкоголь (140%) и автомобили (120%).

Напомним, Турция объявила о начале военной операции, которую она сама назвала «Источник мира», на территории северной Сирии еще 9 октября.

Президент страны Эрдоган заявил, что ее цель — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны», YPG), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической организации — Рабочей партии Курдистана (PKK).

При этом YPG входит в альянс «Сирийские демократические силы». Его поддерживает США. По последним данным, турецкие военные уничтожили более 400 боевиков.

Многие страны призвали Турцию вывести войска из Сирии.

Операцию Анкары осудили все страны Евросоюза, а также Египет, Саудовская Аравия и даже Армения — в этой стране в действиях турецкой армии увидели прямую угрозу для армянской диаспоры, проживающей на сопредельных с Арменией территориях, и запланировали закрытое правительственное заседание, чтобы обсудить план дальнейших действий.

Но у президента Эрдогана был подготовлен отдельный ответ практически для каждого из его критиков. Он призвал, например, Евросоюз проснуться. «Я говорю еще раз:

если вы попытаетесь представить нашу операцию как вторжение, наша задача будет простой: мы откроем двери и отправим вам 3,6 млн мигрантов»,— заявил Эрдоган ЕС.

По отношению к арабским соседям президент Эрдоган использовал еще более недипломатичные формулировки. «Пусть Саудовская Аравия посмотрит на себя в зеркало. Кто довел Йемен до такого состояния? Разве там не умерли десятки тысяч людей?», — кипятился в своем обращении президент Турции.

Особенно он выделил из общего числа арабских государств Египет. «У тебя вообще нет права говорить. Вы — убийцы демократии в своей стране. Вы убили Мурси, избранного 52% голосов», — отметил Эрдоган.

Напомним, экс-президент Египта Мохаммед Мурси умер во время судебного заседания, но турецкий президент неоднократно настаивал, что это было именно убийство.

Между тем сейчас санкции США действуют в отношении четырех стран. Это Иран, Северная Корея, Венесуэла и Россия. Наиболее развернутый пакет санкций действует против Ирана и Северной Кореи – как ответ на попытки этих стран производить обогащенный уран, который может послужить источником создания ядерного оружия.

При этом Москва не желает осложнять отношения с Анкарой и даже может сыграть на нынешних противоречиях.

Эрдоган сообщил, что находится в тесном контакте с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что у Анкары присутствует взаимопонимание с Москвой по ситуации в Сирии, передает агентство Anadolu.

Противоречия США и Турции могут действительно сулить выгоды России, отмечали опрошенные ранее «Газетой.Ru» эксперты.

Накануне Москва и Анкара подписали cоглашение о расчетах в национальных валютах. Соглашение предполагает постепенный переход к использованию рубля и лиры при взаимной торговле.

Сейчас по объему товарооборота Турция находится на шестом месте среди ключевых партнеров Москвы. Доля в российском внешнеторговом обороте составляет 3,9%, в то время как по экспорту российских товаров Турция занимает четвертое место с долей более 5%.

По итогам 2018 года товарооборот между Москвой и Анкарой вырос на 16% и достиг $25,5 млрд, и дедолларизация в торговых отношениях лишь увеличит этот показатель.

«В нынешней ситуации противостояния Вашингтона и Анкары Москва оказывается одним из ключевых бенефициаров. Введение санкций даст дополнительную мотивацию турецкой бизнес-элите развивать экономическое сотрудничество с российскими предпринимателями», — комментировал ситуацию «Газете.Ru» аналитик «БКС Брокер» Нарек Авакян.