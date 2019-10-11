Декрет – не помеха: чему научатся мамы

Декретный отпуск не должен стать помехой тому, чтобы женщине получить новое образование и новую профессию. На это ориентируется нацпроект «Демография», в рамках которого планируется обеспечить возможность женщинам, имеющим детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями.

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Речь идет не только о повышении доступности детских садов, где мама может оставлять ребенка на время работы, но и об обучении женщин в декрете.

Многие женщины волнуются о том, как им сохранить свою ценность на рынке труда, несмотря на перерыв в профессиональной деятельности. При этом многие хотели бы получить новые навыки и даже иметь возможность сменить профессию. Согласно нацпроекту, воспитание детей и образование можно совместить.

К 2024 году мероприятия по переобучению и повышению квалификации должны охватить не менее 230 тыс. женщин.

Так, Курская область планирует охватить дополнительным профессиональным образованием 1,6 тыс. жительниц региона, которые находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Сформировать список актуальных профессий и потребностей для переобучения планируется за счет опроса, а к занятиям мамы смогут приступить в декабре 2019 года.

В Новгородской области — аналогично — более 900 жительниц, находящиеся в декретном отпуске, смогут к 2024 году получить новые профессии на бесплатных курсах.

«Ценность данного обучения в том, что женщины, находясь в отпуске по уходу за ребенком, могут получить новую востребованную специальность, в том числе и на базе среднего образования, подтянуть навыки по уже имеющейся профессии и даже открыть свое дело», — объясняла главный специалист отдела занятости населения Великого Новгорода и Новгородского района Людмила Бужинская.

Во многие регионах обучено налажено дистанционно – маме важен гибкий график и возможность заниматься детьми. Так, например, жительницы отдаленных населенных пунктов Ямала могут получить новую профессию и бесплатно, и дистанционно.

«Обучение осуществляется по различным профессиям, необходимым для успешного возобновления трудовой деятельности после длительного периода ухода за ребенком: бухгалтер, воспитатель, делопроизводитель, дизайнер, инженер, логопед, медицинская сестра, социальный работник, специалист по закупкам, специалист по кадрам и другим», — говорила ТАСС главный специалист отдела содействия занятости населения департамента занятости населения ЯНАО Жанна Дятченко.

В Удмуртии рассказали, что больше всего в регионе востребованы рабочие профессии – им и обучают. Чаще всего женщины выбирают такие направления, как парикмахер, повар, швея, бухгалтер, мастер по маникюру. Доля рабочих профессий в регионе составляет 64% от общего количества вакансий.

По данным Минтруда РФ, в 2017 году дополнительное профобразование получили 17,9 тыс. женщин в декрете, а в 2018 году — 18,2 тыс. При этом реальная потребность женщин, нуждающихся в профессиональном обучении, более чем в два раза превышает число прошедших его в течение года.

Организация переобучения и повышения квалификации по всей стране «будет способствовать созданию адаптационных условий для возвращения женщин к трудовой деятельности и повышению их конкурентоспособности на рынке труда», рассказали ТАСС в пресс-службе Минтруда.

Каждый год планируется наращивать количество женщин, получивших новую профессию. В 2020-2021 годах обучат не менее 40 тыс. человек ежегодно, в 2022-2024 годах — не менее 50 тыс. Некоторые программы служб занятости будут бесплатными, а некоторые курсы сроком до шести месяцев будут стоить около 50 тысяч рублей.

Число обучившихся и вернувшихся к трудовой деятельности женщин увеличится примерно в 2,5 раза.

Порядка 68,5% женщин, имеющих детей дошкольного возраста, должны быть обеспечены работой к 2024 году, говорила вице-премьер Татьяна Голикова.

«В регионах ведется работа по подготовке к реализации мероприятий по этому направлению, проводится анализ и отбор образовательных организаций, социологические опросы среди женщин и формируются планы организации обучения», - отмечала она.

Ранее сервис по поиску работы Superjob выяснил, где подрабатывают российские женщины, находясь в отпуске по уходу за ребенком. Оказалось, что чаще всего совмещают уход за малышом и работу тестировщицы программного обеспечения (две трети опрошенных). 65% переводчиков также трудятся, находясь в декрете, как и 64% дизайнеров.

Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя не только содействие занятости женщин, но и финансовую поддержку семей при рождении детей, помощь старшему поколению, укрепление общественного здоровья и пропаганду спорта. Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем — глава Минтруда Максим Топилин.