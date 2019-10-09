Украина замерзнет? Киев и Москва не могут договориться по газу

Украина не согласна продлевать контракт по транзиту газа с Россией на один год, поскольку Киев нацелен подписать долгосрочный договор «по европейским правилам». Об этом заявил в среду премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства страны.

«Украине важно получить новый долгосрочный договор, потому что Украина и наша ГТС начинает работать по европейским правилам, — сказал он. — Мы также ставим себе целью получение долгосрочного контракта, так как продлевать на один год по старым правилам нам просто не подходит».

По его словам, Киев занимает позицию, что «только новый контракт, только по европейским правилам, только с новым оператором».

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«И давайте договариваться с новым оператором, какие будут объемы, какие будут сроки... Я не вижу для украинской стороны никакого смысла идти на какие-то суррогатные варианты», — добавил он.

В соответствии с принятыми на себя Украиной договоренностями с Европейским энергетическим сообществом, энергетический сектор страны должен стать более транспарентным и конкурентоспособны.

В рамках принятых на себя обязательств Киев обязался осуществить «анбандлинг» «Нафтогаза» — разделить транспортировку, хранение, добычу и продажу газа.

На данный момент все эти функции выполняет «Нафтогаз» и непосредственно его «дочка» - «Укртрансгаз», в составе которого был создан филиал «Оператор ГТСУ».

Именно в нем сконцентрирован весь персонал, процессы и активы, необходимые для транспортировки газа. Таким образом, по сути должна быть проведена реструктуризация «Нафтогаза».

Глава «Нафтогаза» отмечал, что Украина рассчитывает завершить создание независимого оператора газотранспортной системы до конца текущего года. По его словам, «Нафтогаз» завершит все необходимые в рамках этого процесса мероприятия до конца ноября.

При этом контракты на поставку российского газа на Украину и его транзит через территорию страны истекают в конце 2019 года. А договориться о новых условиях не получается.

В сентябре в в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча по газовой проблематике между Россией, Украиной и Еврокомиссией. В переговорах приняли участие глава Минэнерго России Александр Новак, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, а также глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Тогда Москва выставила свои условия — временно продлить действующий контракт на транзит газа.

Однако Киев это не устраивает. Украина хочет получить долгосрочный контракт на поставку газа.

То есть, по мнению Украины, «Газпром» должен забронировать мощности ГТС Украины как минимум на 60 млрд кубометров газа сроком на 10 лет с возможностью расширения объема (свободные 30 млрд кубометров).

«Для «Газпрома» было бы удобнее если бы договор на прежних условиях был продлен на краткий срок, так как в таком случае после пуска «Северного потока — 2» прокачивать как можно больше газа через Украину было бы не целесообразно, но на Украине это хорошо понимают и одно из условий сохранения экономической стабильности в этой стране это как раз создания выгодных условий для транзита российского газа в ЕС на долгий срок с бронированием конкретных объемов прокачки», — поясняет директор фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.

При этом следующая встреча России, Украины и Еврокомиссии, когда будет предпринята попытка договориться, состоится в конце октября.

В среду, 9 октября, в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления «Газпром» Алексея Миллера и уполномоченного федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георга Графа Вальдерзее.

Россия не очень верит, что реорганизация «Нафтогаза» может быть осуществлена до 1 января 2020 года.

«Качественное прохождение оператором процедуры сертификации и лицензирования требует тщательной подготовки и занимает длительный срок. Кроме того, до сих пор не утверждена экономически обоснованная и прозрачная методика тарифообразования на транспортировку газа для независимого оператора», — говорится в сообщении «Газпрома».

Если эта работа не будет завершена к 1 января 2020 года, единственный вариант сотрудничества на переходный период — продление действующего договора на транзит газа, адаптированного к актуальным рыночным условиям, отмечает «Газпром».

Как подчеркнул Алексей Миллер, в первую очередь украинской стороне необходимо определиться с объемом дальнейших закупок российского газа по прямому контракту. От этого зависит пропускная способность газотранспортной системы, которую «Газпром» будет готов поддерживать на российской территории для подачи газа в направлении Украины.

«Украина заняла принципиальную позицию ускорить процесс интеграции европейских правил работы ГТС по ее территории и добиться долгосрочного контракта прокачки газа, для РФ в целом такой вариант тоже не плох в том плане, что работа с Киевом по нормам «третьего» пакета не будет подразумевать недопонимания между сторонами – это касается нормативных споров, поскольку за годы работы в ЕС «Газпром» уже хорошо знаком с местными правилами, Украина также будет вести себя более сдержанно, так как будет подчиняться уже общим правилам», — говорит Пахомов.

По словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, Россия в целом готова на оба варианты развития газовых отношений на 2020 год: работать по европейским правилам и покупать определенные объемы для прокачки газа по мере необходимости на аукционах – в том случае, если Украина успеет привести свой газовую отрасль в соответствии с европейскими требованиями, или продлит старый контракт на год.

Однако то, на что Москва точно не пойдет, - это «вешать на себя кабальные условия и гарантировать прокачку 60 или даже 90 млрд кубов газа в год, как того требует Украина, чтобы потом платить неустойки по решению Стокгольмского суда».