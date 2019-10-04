Европа посчитает: Новак рассказал о цене украинского транзита

В России прояснили критерии определения цены транзита газа через Украину. Их озвучил министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM.

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По его словам, стоимость будет определяться «в соответствии с европейским законодательством».

«И это не стоимость прокачки за 1000 кубических метров газа и за 100 километров, как это было ранее, это будет цена, связанная со входом в газотранспортную систему и выходом. И за это нужно будет платить. Хотя в переводе, конечно, это все считается и оценивается с точки зрения конкуренции с другими газотранспортными системами. В настоящий момент пока мы не обсуждали цену в рамках переговоров, я думаю, что это будет обсуждаться позже. И это будет в рамках существующих тарифов, которые действуют сегодня в Европе», — ответил российский министр.

Как рассказал Александр Новак, пока что цена транзита сторонами не оговаривалась. Ранее «Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет вперед, сообщали в пресс-службе компании. Она соотносится с объемом бронирования мощностей.

На период 2020–2024 годов при бронировании 60 млрд куб. м мощностей украинской газотранспортной системы (ГТС) тариф составит $3,21 за тысячу кубометров на 100 км, при бронировании 90 млрд куб. м — $2,56.

Текущий контракт на поставку Украине газа заканчивается в конце этого года и на каких условиях будет заключен новый, пока не ясно. 19 сентября в Брюсселе на трехсторонней встрече с представителем Европейской комиссии Россия и Украина как раз обсуждали газовый транзит.

Одним из главных достижений этого мероприятия вице-президент ЕК Марош Шефчович назвал то, что cтороны остались привержены европейским нормам и правилам.

«Мы принципиально договорились, что новый договор будет на основе европейских норм и права», — указал Шефчович.

Но договориться по конкретным срокам нового контракта в тот раз не получилось. Позиции Украины и России расходятся. Киев взял сторону ЕК, который предлагает заключить новый долгосрочный контракт — на 10 лет. В Москве же готовы заключить краткосрочный контракт.

Следующий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по газу запланирован на 28 октября.

На полях Российской энергонедели в Москве 2 октября президент России Владимир Путин впервые четко заявил, что Россия готова заключить газовый контракт с Киевом.

«Мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор с Украиной на транзит в рамках европейского законодательства», — cказал российский президент.

Это будет в том случае, если Украина успеет до конца года «имплементировать европейское законодательство», если нет — Москва продлит контракт на год, добавил президент.

В Киеве говорят, что Украина успеет внедрить европейские правила до конца года. Об этом, в частности, напоминал исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Есть и второй вариант, указал Витренко. Он состоит в том, чтобы заключить контракт не на транзит, а на своп газа. Этот вариант даже лучше продления текущего контракта и он позволяет уже сейчас применить европейские правила, писал в фейсбуке украинский топ-менеджер.

Напомним, своповые газовые поставки предполагают перенос точки приема газа. Как указывалось ранее, при таком сценарии российская сторона будет передавать оговоренный объем газа на границе Украина-Россия, а Киев точно такой же объем газа будет передавать на границе Украина-ЕС.

Иными словами, Украина может взять обязательства на прием российского газа на границе и его возвратом на границе с Евросоюзом.

Однако, по словам Витренко, остается вопрос «абсолютно неприемлемого требования российской стороны, чтобы «Нафтогаз» отказался от своей победы в Стокгольмском арбитраже».

Напомним, в 2018 году Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить $4,63 млрд украинскому «Нафтогазу». Компенсации обязали выплатить из-за недопоставленных объемов газа по транзитному договору. В итоге «Газпром» остался должен украинской компании $2,56 млрд, но не заплатив, обжаловал решение суда.

«Какой тогда смысл в контрактах, если одна из сторон может нарушать его условия и не нести за это никакой ответственности?» — возмущался Витренко.