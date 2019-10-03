Экономия на отоплении: как платить меньше

Российские эксперты посоветовали в целях экономии на услугах ЖКХ устанавливать индивидуальные счетчики отопления и самостоятельно регулировать температуру батарей в квартирах. Об этом пишут РИА «Новости».

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«Только индивидуальный счетчик даст объективную картину с затратами на отопление и заставит ресурсоснабжающие организации экономить газ, уголь, электроэнергию, которые они закупают для выработки тепла», — сказал замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгений Блех.

Кроме того, можно установить и общедомовой прибор учета тепла. При этом не стоит забывать проверять состояние труб и окон в доме, чтобы избежать теплопотерь.

«Нужно следить за целостностью систем, чтобы избежать теплопотерь. Особенно это актуально для тех, кто обогревается с помощью электричества», — сказал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

По его словам, снижение температуры в комнате всего на 1°С позволяет сэкономить 7% на оплате услуг отопления.

Ранее сообщалось, что со следующего года тарифы на отопление в России пересчитают в зависимости от этажности.

У владельцев квартир, расположенных на нижних этажах, из-за этого суммы в платежках могут существенно вырасти, предупредил в июне член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких. Это касается в первую очередь собственников квартир с 1-го по 4-й этаж.

В столице тем временем могут изменить регламент по подаче тепла в зависимости т погодных условий. Тепло будут включать и выключать в зависимости от температурного режима.

«Дело в том, что важны не сроки запуска, а соответствие температурного режима на улице с режимом включения отопления. Мы действительно обсуждали это уже и с профильными руководителями данного направления исполнительной власти Москвы, и готовится новый регламент, который должен вступить в силу с 1 октября», — сообщила член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Елена Николаева.

В новом регламенте будет прописано, что подача избыточного отопления невозможно, когда за окном +20°С и выше.

В конце сентября в Москве и Московской области начали включать отопление в жилых домах. Дату отопительного сезона в столице устанавливает правительство Москвы, обычно она выпадает на первые числа октября, однако в прошлом году из-за низкой температуры на улице отопительный сезон начался 26 сентября, в 2017 году — 28 сентября.

Сначала батареи включают на социальных объектах, затем в жилых домах, а потом на промышленных предприятиях.

Для начала отопительного сезона температура воздуха на улице в течение пяти дней должна быть ниже +8°С.

Исследовательский холдинг «Ромир» выяснил ранее, что почти четверть россиян (23%) считает размер платежей за ЖКУ неподъемным для себя. Еще 42% назвали суммы в платежках высокими, 27% заявили, что хотели бы снижения размера платежей.

В интервью «Газете.Ru» замглавы Минстроя России Максим Егоров рассказал, что в России долги по ЖКХ уже достигли 1,3 триллиона рублей.

Самые высокие цены на услуги жилищно-коммунальных контор в Магадане и на Камчатке. В в этих регионах семьи тратят до 14% бюджета на оплату ЖКУ. Самые низкие цены — в республиках Северного Кавказа.

Средний показатель затрат семьи на оплату ЖКУ по стране равен 9,6%.

При этом с 1 июля в России вновь выросла плата за жилищно-коммунальные услуги. Индексация тарифов происходит каждый год, но 2019 стал особенным. Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год – 1 июля.

В 2018 году жилищно-коммунальные услуги в России подорожали в среднем на 3,7%, сообщал Росстат. Больше всего выросли цены на водоотведение, холодное и горячее водоснабжение — на 5,7%. Инфляция в прошлом году составила 4,3%.

4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций. Жилые помещения страхуются от рисков утраты и повреждений в результате ЧС. Новый закон может увеличить оплату услуг ЖКХ.

Новая строка «Добровольное страхование жилья от чрезвычайных ситуаций» появится в платежках. Эту графу в квитанции можно игнорировать, если человек не хочет страховать имущество. Но заплатив за услугу, гражданин автоматически заключает договор.

Минфин предложил рекомендовать регионам вводить льготы по налогу на имущество и взносам на капитальный ремонт тем, кто заключил добровольные договоры.