На хлеб и воду: как должникам дадут выжить

Минэкономразвития планирует обязать кредиторов оставлять должникам средства на существование. Так, ведомство предлагает не списывать со счетов россиян сумму, которая эквивалента прожиточному минимуму.

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Иными словами,

после списания по исполнительным листам у них должно оставаться на счетах не менее 11 280 рублей.

При этом уже со следующего года показатель должен вырасти. В конце прошлой недели кабмин РФ одобрил повышение минимального прожиточного минимума до 12130 рублей. Столько же составит и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Должнику также дадут право добиваться через суд увеличения суммы, которую нельзя взыскать, если ему необходимы дополнительные расходы.

Как рассказали «Интерфаксу» источник, знакомый с документом, законопроект уже внесен на рассмотрение правительства. Так, поправки планируется внести в законы «Об исполнительном производстве», «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», «О страховых пенсиях» и «О несостоятельности (банкротстве)» и в Трудовой кодекс РФ.

Также поправки уже согласованы с Минюстом, Минфином, Федеральной службой судебных приставов, Минтрудом.

Примечательно, что послабления коснутся далеко не всех должников. Так, не оставят прожиточный минимум тем россиянам, которые не платят алименты своим несовершеннолетним детям. Вдобавок эти привилегии не получат должники по оплате коммунальных услуг, а также злостные неплательщики штрафов ПДД и те, кто игнорирует квитанции по налогам.

При этом информацию о доходах и имуществе должников служба будет получать в электронном виде от налоговых органов, банков, ГИБДД и управлений Росреестра. Взыскатель сможет повторно обратиться к приставам, если у него будут сведения об изменении имущественного положения должника.

На момент сдачи материала «Газете.Ru» не удалось получить оперативного комментария по деталям законопроекта от Минэкономразвития.

Кредитная кабала

Между тем авторы законопроекта утверждают, что поправки позволят снизить долговое бремя в первую очередь с тех россиян, которые имеют задолженности перед банками. По мнению ведомства, текущая ситуация и «чрезмерно жестокий подход к взысканию долгов» способствует росту теневого сектора экономики и «потери отдельных кредиторов».

Ручное регулирование в этой сфере поможет спасти россиян и от произвола коллекторов, отметил в беседе с «Газетой.Ru» младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Зачастую взыскатели используют довольно радикальные меры.

Так, пару лет назад в Ульяновске коллектор, пытаясь заставить должника платить по кредитам, бросил бутылку с зажигательной смесью в окно частного дома. В результате ожоги получили двухлетний ребенок и 56-летний мужчина.

Увечья могут быть и моральными. В Новосибирске сотрудники коллекторской службы разместили в интернете некролог о годовалой девочке, отец которой не мог расплатиться по долгу в три тысячи рублей. Незадолго до того коллекторы распространяли в сети рекламу сексуальных услуг, на которой были размещены фотография, номер телефона и адрес 28-летней супруги должника.

А количество подобных случаев рискует только вырасти, поскольку россияне все чаще стали не отдавать кредиты банкам. По данным коллекторского агентства ЭОС и «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), только в первой половине 2019 года кредитные организации предложили коллекторам выкупить около 175 млрд рублей просроченных долгов. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года таких предложений на рынке было на 60% меньше.

При этом число просрочек увеличилось по малым суммам кредита, указывают аналитики.

Если в 2018 году россияне в среднем допускали просрочки по кредиту размером свыше 180 тыс. рублей, то сейчас показатель снизился до 98 тыс. рублей.

Подобная динамика свидетельствует о том, что россияне стали брать кредиты до зарплаты. Так как не могут рассчитать свои страты на месяц, указал Вячеслав Путиловский.

Согласно последнему исследованию финансового маркетплейса «Юником 24», около 45% клиентов микрофинансовых организаций оформляют займы для поддержания текущего образа жизни. Любопытно, что примерно половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей берут в долг для покупки товаров первой необходимости и на пропитание своих семей.

Чтобы снизить долгое бремя тоже Минэкономразвития предлагало начать продавать долги самим должникам со скидкой. Проще говоря, банки хотели обязать предлагать выкупить свои же долги заемщикам по льготной ставке 2,8% от величины ссуды. Сейчас по схожей цене долги приобретают коллекторские агентства. Но инициатива так и осталась на бумаге.