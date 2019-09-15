Контракт с Киевом не нужен: как Россия будет гнать газ в Европу

России не нужно заключать новый газовый контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Европейский союз в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в европейском энергетическом секторе.

«Киев принял на себя обязательства как член Европейского энергетического сообщества имплементировать в своем законодательстве к 1 января 2020 года европейские энергетические нормы», – заявил собеседник агентства.

По его словам, речь также идет о порядке проведения аукционов на резервирование транзитных мощностей. Поэтому даже без контракта украинский оператор газотранспортной системы должен будет позволить «Газпрому» попробовать выкупить мощности.

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Транзит газа в ЕС в этом случае не прекратится, добавил источник. Он также напомнил об успешных поставках газа в Армению — почти 3 месяца «Газпром» гнал газ через газотранспортную систему Грузии без какого-либо контракта с Тбилиси.

Существует достаточная легальная база, чтобы поставлять российский газ в Евросоюз, подчеркнул собеседник агентства. Поэтому возможная безрезультатность трехсторонних переговоров в Брюсселе не означает конца транзита.

Трехсторонняя встреча представителей России, Евросоюза и Украины пройдет в Брюсселе в четверг, 19 сентября.

Заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович заявил, что его ведомство будет добиваться газового контракта для Киева — чтобы гарантировать привлекательность украинской газотранспортной системы для инвесторов.

На переговорах будут также обсуждать выполнение Киевом обязательств по имплементации европейских норм в энергетике.

Эти данные появились на фоне публикаций о том, что с 14 сентября вступили в силу новые ограничения в использовании транзитных мощностей газопровода, которые компания OPAL Gastransport GmbH ввела для российского «Газпрома». Поставки сократились примерно на 0,6 млн кубов в час.

11 сентября «Нафтогаз» обозначил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой. Если «Газпром» продолжит настаивать на заключении нового транзитного договора на прежних условиях, то Украина потребует $11-14 млрд компенсации.

Действующий договор между украинской и российской сторонами истекает 31 декабря 2019 года — спустя 10 лет после подписания. Без нового контракта формально украинская газотранспортная система опустеет.

Украина намерена отстаивать условия контракта на транзит российского газа, предложенные Еврокомиссией. Речь идет о бронировании 60 млрд кубометров транзитных мощностей со стороны «Газпрома». Предлагается делать это каждый год в течение 10 лет. При этом общая транзитная мощность ГТС должна составлять 90 млрд кубометров. В связи с этим останется 30 млрд кубов свободных мощностей. Они будут доступны для бронирования другими компаниями «для краткосрочных контрактов».

Западных соседей представлял на саммите заместитель председателя Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович. Сейчас руководство «Нафтогаза» ждет ответа от «Газпрома» на предложение о бронировании мощностей.

Киев одобрил позицию ЕС, но Россия с ней не согласна. Недовольство российской стороны вызывают сроки контракта, передает НСН. В Европейской комиссии предлагают сторонам заключить транзитный контракт на 10 лет, а «Газпром» — перезаключить действующий контракт на 12 месяцев.

При этом украинский маршрут транзита газа является наиболее дорогим — газотранспортная система Украины является сравнительно устаревшей и требует капитального ремонта.

Политолог Владимир Брутер в разговоре с ФАН выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский вскоре сменит руководство «Нафтогаза».

«Я думаю о того, насколько Россия будет последовательной и твердой, зависит то, как к России будут относиться в украинском руководстве. Если в Киеве будут думать, что Россию можно прогнуть с помощью Европы, то это будет распространяться и на другие вопросы, которые интересуют Москву», — убежден эксперт.